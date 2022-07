Ofrece el Cidocs y el Hospital Civil de Culiacán atención médica ininterrumpida en estas vacaciones

En este período vacacional, el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Hospital Civil de Culiacán, continúan en funciones y brindando atención médica para el público en general de manera ininterrumpida, informó el doctor Alfredo Contreras Gutiérrez.

El titular del Cidocs dio a conocer que el centro médico mantendrá la operatividad de la mayoría de los servicios médicos de forma normal, a excepción de aquellos que por la época son poco solicitados.

“El 90 por ciento de los servicios de Cidocs, están funcionando, la excepción son algunos servicios de baja demanda que prácticamente en estas fechas no tienen una cuestión operativa importante, pero lo que tiene que ver con especialidades médicas todas están abiertas, de tal manera que, es comunicarle a sociedad en general, que los servicios están abiertos y que pueden acudir con la confianza de que van a recibir atención”, indicó.

Entre los servicios médicos que se encuentran completamente en funciones y a los que la población puede acudir con la confianza de que serán atendidos, se encuentra el área de laboratorios, ginecología y obstetricia, oftalmología, otorrinolaringología, cirugía general, así como, traumatología, medicina interna, y terapia intensiva.

Respecto al horario que están manejando en estas fechas, el Doctor señaló que se atiende en horario matutino y vespertino y que, el módulo para agendar las citas en especialidades médicas permanece abierto desde las 7:30 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde.

“El usuario, es llegar al módulo de citas, ahí se le agenda su cita el mismo día o al día siguiente. Para el caso de los servicios de tococirugía y urgencias, depende de la demanda y está abierto las 24 horas y el servicio de hospitalización es continuo, ahí tenemos a parte del personal becario, que son los médicos internos de pregrado, los médicos residentes que están haciendo la especialidad médica, pues tenemos médicos especialistas adscritos”, detalló.

De la misma forma, invitó a las familias de Culiacán y de las poblaciones aledañas, que requieran de alguno de los servicios mencionados, a acudir a Cidocs, con la seguridad de que van a encontrar la atención con buen trato y con la calidad que distingue a los servicios que ofrece la Universidad.

“Si algún usuario no recibiera la atención que espera, las oficinas administrativas están abiertas y con todo gusto haremos la gestión para que alguna situación en particular no se atiende de la manera en la que espera y que cubra la expectativa del paciente, pues la atendemos y trataremos, como siempre, de que se mantenga el buen trato y la calidad”, manifestó.

Finalmente, el especialista, con motivo de las vacaciones de verano, llamó a la prevención, por lo que dijo, es importante protegerse de la exposición al sol y prestar principal atención a la vigilancia de los menores en las áreas de albercas, de playas y balnearios.