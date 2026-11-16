Los productores de maíz de Sinaloa podrán acceder a financiamientos con una tasa de interés de 8.5 por ciento mediante nuevos esquemas del programa Cosechando Soberanía, anunció Jesús Alan Elizondo Flores, director general de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

El funcionario explicó que el mecanismo contempla una disminución de nueve puntos porcentuales en la tasa de interés, mientras que las instituciones financieras participantes tendrán como límite cobrar 17.5 por ciento por los créditos otorgados.

Con la aplicación de ambos componentes, el costo del financiamiento para los agricultores dedicados al cultivo de maíz quedaría en 8.5 por ciento.

“Los esquemas reducen en nueve puntos la tasa de interés y se obliga a las entidades que los financian a que no cobren más del 17 y medio. Entonces, cuando suma uno estos apoyos, la tasa de interés que va a aplicar para el cultivo del maíz en Sinaloa es de 17 y medio menos nueve, 8.5 por ciento. Este es el compromiso que venimos a tomar”, puntualizó.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en la que Elizondo Flores estuvo acompañado por el Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel.

Para operar el programa se contempla la participación de alrededor de 12 entidades financieras pertenecientes a la red de FIRA, así como de al menos 70 empresas acopiadoras de granos que funcionan como parafinancieras y podrán facilitar el acceso de los productores a los recursos.

Además de las condiciones preferenciales de financiamiento, el esquema incorpora seguros y coberturas de precio, herramientas que buscan disminuir la exposición de los agricultores a los riesgos propios de la actividad durante el ciclo productivo.

El director general de FIRA también informó sobre una ampliación retroactiva de los apoyos correspondientes al ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026.

La medida permitirá incorporar a productores que no pudieron acceder anteriormente al programa porque no contaban con la documentación necesaria. La modificación fue autorizada desde mayo en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal.

Con esta ampliación, se busca facilitar el cierre del ciclo agrícola anterior, que estuvo marcado por condiciones climáticas complicadas.

El nuevo esquema de financiamiento se presenta en medio de las dificultades que enfrenta el sector agrícola sinaloense para acceder a recursos y cubrir los costos de producción, particularmente en el cultivo de maíz.