$!Ofrece Gobierno de Culiacán becas del 100% para el programa ‘Tu Negocio Digital’

CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán mantiene abierta la convocatoria para que emprendedores y empresarios locales accedan a una beca del 100 por ciento en el programa “Tu Negocio Digital”, en colaboración con la empresa mexicana Mexico Limited. El plazo vence este jueves 26 de febrero.
Esta iniciativa surgió del impulso generado en el Encuentro de Negocios y Franquicias Culiacán 2026, organizado el pasado 5 de febrero, que reunió a inversionistas, franquiciatarios y dueños de negocios, con el conferencista magistral Marcus Dantus quien presentó una ponencia centrada en la internacionalización de productos mexicanos a través del comercio electrónico.
En su exposición, destacó que muchas empresas locales cuentan con calidad y capacidad productiva, pero requieren estructura operativa, estrategia digital y acompañamiento especializado para escalar sus ventas y competir en mercados más amplios.
Dantus subrayó que la transformación digital no se limita a crear una tienda en línea, sino que implica profesionalizar procesos, fortalecer marca, optimizar logística y adoptar modelos de negocio escalables.
A partir de ese diálogo con empresarios sinaloenses surgió la inquietud de aterrizar un programa concreto que brindara herramientas prácticas para dar ese salto al comercio digital.
Como respuesta a esa demanda, se lanzó la convocatoria que permitirá a empresas de Culiacán acceder sin costo al programa “Tu Negocio Digital”, el cual ofrece:
- Profesionalización del negocio
- Acompañamiento de expertos
- Capacitación especializada
- Desarrollo de tienda en línea propia
- Mayor visibilidad y oportunidades de venta
La convocatoria está abierta hasta el 26 de febrero, la cual se amplió dos días más, y está dirigida a empresas que comercialicen productos mexicanos y que busquen estructurar su operación para vender en línea.
Para postularse, las empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Contar con ventas activas
- Tener capacidad de producción para escalar
- No requerir cadena en frío
El programa dará inicio en el mes de marzo y representa una oportunidad estratégica para que negocios locales fortalezcan su modelo comercial, incrementen su competitividad y amplíen su alcance en el mercado digital.
Las y los interesados pueden registrarse a través del código QR disponible en la convocatoria oficial.
El Gobierno de Culiacán destacó que con acciones como esta, el Municipio reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor y la consolidación de empresas locales en la economía digital.