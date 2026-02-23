$!Ofrece Gobierno de Culiacán becas del 100% para el programa ‘Tu Negocio Digital’

CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán mantiene abierta la convocatoria para que emprendedores y empresarios locales accedan a una beca del 100 por ciento en el programa “Tu Negocio Digital”, en colaboración con la empresa mexicana Mexico Limited. El plazo vence este jueves 26 de febrero.

Esta iniciativa surgió del impulso generado en el Encuentro de Negocios y Franquicias Culiacán 2026, organizado el pasado 5 de febrero, que reunió a inversionistas, franquiciatarios y dueños de negocios, con el conferencista magistral Marcus Dantus quien presentó una ponencia centrada en la internacionalización de productos mexicanos a través del comercio electrónico.

En su exposición, destacó que muchas empresas locales cuentan con calidad y capacidad productiva, pero requieren estructura operativa, estrategia digital y acompañamiento especializado para escalar sus ventas y competir en mercados más amplios.