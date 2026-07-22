Ofrece Gobierno de Sinaloa gestionar reuniones con CFE tras quejas por altos cobros de luz

El Gobierno de Sinaloa acordó gestionar reuniones con autoridades federales para atender las demandas de ciudadanos que denuncian cobros elevados en sus recibos de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con un comunicado oficial, por instrucción de la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, el subsecretario de Gobierno, Rodolfo Jiménez, recibió a representantes de un colectivo ciudadano que expuso su inconformidad por los cobros del servicio.

En el encuentro también participó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa.

Como parte de los acuerdos, la próxima semana se instalará una mesa de trabajo con la CEDH para revisar de manera individual las quejas presentadas por los usuarios.

Además, el próximo miércoles los representantes del colectivo volverán a reunirse con el subsecretario para definir la posibilidad de gestionar encuentros con autoridades federales, a fin de canalizar sus planteamientos.

El Gobierno del Estado señaló que también mantiene gestiones con la CFE y la Secretaría de Hacienda para buscar la ampliación del subsidio a las tarifas eléctricas en Sinaloa, además de promover la instalación de mesas de atención para usuarios con inconformidades.