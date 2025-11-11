$!Ofrece Juan Esmerio Navarro ventanas a la introspección con su libro ‘Zarpar’

Fue durante la pandemia que a Juan Esmerio se le ocurrió: escribir historias breves que inviten a la introspección, que tengan relación entre los temas y personajes, y que quitaran mucho tiempo.

Así fue cómo nació el libro Zarpar, que presentó este martes en el segundo día de actividades de la Feria Internacional del Libro en Culiacán.

Además del escritor Juan Esmerio Navarro Gonzáles, estuvieron en el Modular Inés Arredondo Elena Méndez y Mariel Iribe, como presentadoras.

“Fue un periodo de introspección. Yo quería escribir historias breves, que no le robaran demasiado tiempo al lector, pero que lo hicieran mirar hacia dentro”, explicó Juan Esmerio.

El libro tiene cuentos que tratan sobre un artista y un hombre obsesionado con un escarabajo gigantesco que la hizo revalorar el matiz irreal de su propio arte. Un niño con la evocación de un submarino, imagina otros medios para buscar a su padre. Un futbolista que corre el peligro de patear sus balones a la playa y lanzarse tras ellos son algunas de las historias de Zarpar, cuyos personajes, libres y rebeldes, eligen sus propias rutas dispuestos a asumir los riesgos.