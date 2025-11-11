$!Ofrece Juan Esmerio ventanas a la introspección con su libro ‘Zarpar’

Fue durante la pandemia que a Juan Esmerio se le ocurrió: escribir historias breves que inviten a la introspección, que tengan relación entre los temas y personajes, y que quitaran mucho tiempo.
Así fue cómo nació el libro Zarpar, que presentó este martes en el segundo día de actividades de la Feria Internacional del Libro en Culiacán.
Además del escritor Juan Esmerio Navarro Gonzáles, estuvieron en el Modular Inés Arredondo Elena Méndez y Mariel Iribe, como presentadoras.
“Fue un periodo de introspección. Yo quería escribir historias breves, que no le robaran demasiado tiempo al lector, pero que lo hicieran mirar hacia dentro”, explicó Juan Esmerio.
El libro tiene cuentos que tratan sobre un artista y un hombre obsesionado con un escarabajo gigantesco que la hizo revalorar el matiz irreal de su propio arte. Un niño con la evocación de un submarino, imagina otros medios para buscar a su padre. Un futbolista que corre el peligro de patear sus balones a la playa y lanzarse tras ellos son algunas de las historias de Zarpar, cuyos personajes, libres y rebeldes, eligen sus propias rutas dispuestos a asumir los riesgos.
Estas historias, que se publicaron por la Universidad Autónoma de Sinaloa, empezó a redactarlas durante la pandemia por el virus Covid-19, al estar forzado a estar en casa.
“Yo, aprovechando esa vida forzada que nos dio una pandemia y pues escribí este libro”, comentó Navarro González.
Durante la charla el autor compartió el origen de varios relatos como el cuento Bichos y Metralla, que surgió de la idea de mover a un personaje a Europa para que, desde la distancia, lograra ver su lugar de origen con otros ojos.
Explicó que en el proceso adquirió aprendizaje y que al momento de escribir el género lo está educando, para seguir haciendo historias.
“Me ha ocurrido una cosa muy curiosa, tengo la impresión de que el género me está enfocando a mí, conforme lo estoy escribiendo. El texto me va diciendo por dónde irme y qué hacer con él”, recalcó.