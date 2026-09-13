$!Ofrece Obispo de Culiacán misa por la paz previo a marcha este domingo

CULIACÁN._ El Obispo de Culiacán, José de Jesús Herrera Quiñones, ofreció este domingo una misa sobre la Avenida Álvaro Obregón, momentos antes del inicio de la marcha por la paz convocada a dos años de la crisis de seguridad provocada por la confrontación de grupos del crimen organizado en Sinaloa. La celebración religiosa se realizó como parte de las actividades previas a la movilización, convocada para expresar un llamado por la paz y la recuperación de la tranquilidad en la entidad.





La marcha ocurre cuando Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad que inició en septiembre de 2024 y que ha estado acompañada por un incremento de hechos violentos, entre ellos asesinatos, desapariciones de personas y robos. Desde el inicio de la crisis, Culiacán y otros municipios del estado han enfrentado episodios de violencia vinculados con la disputa entre grupos del crimen organizado, además de afectaciones a las actividades cotidianas de la población.





Ante este contexto, la movilización busca colocar nuevamente en el espacio público la exigencia de paz y seguridad para las familias sinaloenses. La misa encabezada por el Obispo se realizó sobre la Avenida Álvaro Obregón, una de las principales vialidades de Culiacán, donde posteriormente se concentrarán los participantes de la marcha.





La ceremonia se realiza en un templete en una zona cercana a la Lomita, y la marcha se dirigirá a la Catedral de Culiacán. La actividad religiosa antecede a una movilización que se desarrolla a dos años del inicio de una de las etapas de violencia más prolongadas que ha enfrentado Sinaloa en años recientes.