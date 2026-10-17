Ofrece Semujeres apoyo psicológico y jurídico a familias de fallecidos en penal de Mazatlán

La Secretaría de las Mujeres de Sinaloa ofreció acompañamiento psicológico, jurídico y de trabajo social a las mujeres familiares de las personas que murieron durante las dos riñas registradas en el penal de El Castillo, en Mazatlán, informó su titular, Brenda García Félix.

La funcionaria explicó que la dependencia trabaja para establecer contacto con las familias afectadas y ofrecerles atención.

Señaló que los servicios están disponibles para las mujeres familiares de las personas privadas de la libertad que fallecieron, así como para la familia del niño de dos años de edad que murió durante los hechos.

“Hubo muchas mujeres afectadas porque perdieron familiares y nosotras estamos también ofreciendo los servicios de acompañamiento a esas mujeres porque independientemente de lo que haya sido, también son mujeres en situaciones de pérdida y que necesitan apoyo psicológico”, expresó.

García Félix indicó que la Secretaría se coordina con las instancias correspondientes para acercar los servicios a las víctimas indirectas y brindarles asesoría jurídica, atención psicológica y acompañamiento de trabajo social.

Añadió que, en el caso de la familia del menor, la dependencia ha mantenido acercamientos, pero ha evitado insistir debido a las circunstancias que atraviesan.

“Estamos esperando a que la familia sea susceptible y que esté en completas condiciones de recibir los apoyos”, comentó.

La Secretaria señaló que la intención es que las familias sepan que cuentan con una institución a la que pueden acudir durante este proceso, sin presionarlas para recibir atención de inmediato.

El jueves 8 de octubre, en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, se registró una riña en la que se utilizó armas de fuego.

El enfrentamiento dejó nueve personas privadas de la libertad y un niño de un año fallecidos, además de 16 internos lesionados.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el reporte de disparos se recibió alrededor de las 11:00 horas y las autoridades localizaron dos armas cortas calibre 9 milímetros dentro del penal.

La mañana del viernes 9 de octubre, una segunda riña dejó otros dos internos muertos, quienes fallecieron por heridas provocadas con objetos punzocortantes. Con ambos incidentes, el saldo ascendió a 12 personas fallecidas y 17 lesionadas.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por homicidio doloso para esclarecer lo ocurrido y determinar cómo ingresaron las armas al centro penitenciario.