$!Ofrecen esterilización gratuita para perros mestizos y gatos en Culiacán

La Dirección de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Culiacán lanzó una invitación a una jornada gratuita de esterilización para perros mestizos y gatos, que ofrecerá 35 turnos este viernes 23 de octubre en la Primaria Lázaro Cárdenas, en esta ciudad.

La iniciativa busca fomentar el control poblacional de mascotas y promover su salud.

El servicio se brindará sin costo y los interesados deben acudir puntualmente desde las 08:30 horas, ya que el cupo es limitado.

Las campañas de esterilización son fundamentales para reducir la sobrepoblación de animales en situación de calle, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de las mascotas domésticas.

Para acceder a la esterilización, las mascotas deberán tener entre 6 meses y 7 años de edad. Es obligatorio que se encuentren en buenas condiciones de salud, bañadas y libres de pulgas y garrapatas.

Además, los animales deben cumplir con un ayuno de ocho horas, sin agua ni alimento, antes del procedimiento. Los perros deberán acudir con correa, mientras que los gatos tendrán que trasladarse en una jaula, funda o transportadora.