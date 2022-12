$!Ofrecen hasta 14 mil por cráneos humanos a youtubers; 10 o 5 mil por algún otro hueso

“El día de hoy me vine a transmitir en esta locación, en este cementerio, del que me han comentado que aquí suceden cosas un poco extrañas, un poco raras...”

El Bryan, o el Piñata cómo le dicen sus seguidores o amigos, sabe que peligros a los que se enfrente son diferentes, no nada más de energías negativas, de fantasmas, apariciones o demonios, sino de brujería efectiva y agresiva, en la que asegura se ha hecho experto, o de plano en los vivos que pueden asaltarlo o reprenderlo por estar en donde no debería estar.

No es la primera vez suya dentro de un panteón en el centro de Sinaloa, pero sí en ese, donde están enterrados los restos de vecinos de un rancho poco conocido que se ubica entre los caminos que no frecuentamos mucho los culiacanenses en Navolato y que eso los vuelve más peligrosos.

“Ellos me curaban con hierbas, yo no sabía qué era, al tiempo yo empecé a saber de ese tipo de cosas, me empezó a interesar y yo seguía con lo mío”, dijo.

“Me han dicho personas clarividentes, y videntes, que tengo dones, pero yo no he sabido desarrollarlos, por eso me limite a hacer las cosas”.

“Todo mojado me fui, agarré el camión y me vine. No sé qué pedo, no sé qué tenían ahí en el panteón, no sé qué podía pasar, nunca imaginé que iba a llegar a ese punto. Y ya ahí a ese rancho ya nunca volví”.

Entre los surcos y de las espigas de maíz, el Bryan pensé rápido: no me voy a ir corriendo, ellos conocen el rancho y yo no conozco nada, ni a nadie.

“Me tiré a matar, no pude hablarle a mis compas, no pude hablarle a la familia, no pude hablarle a nadie. Me paniquié como nunca”, admitió.

El Bryan quiso convertirse en alguien público desde los 14 años, en 2015, cuando comenzó a grabar gameplays, pero en dos años sólo consiguió 32 seguidores con videos diarios.

Después pensó que sería buena idea hacer tutoriales, como enseñar a arreglar una moto, algo que también le apasionó desde niño.

Para 2017 le quedó claro que no era lo suyo, porque además en los comentarios le dejaban ver sus errores, así que decidió crear contenido de bromas y es así como nació El Piñata Vlogs.

“Empecé a grabar mi día a día y todo eso, hasta que más adelante dije: voy a grabar un video en un panteón, algo de brujería, y así me fui a un panteón, en el 21 de Marzo, encontré una tumba de brujería y cosas vudú, fue grabado, no fue en vivo”, reveló.

“Vi las cosas y empecé a investigar qué significa que tenga los alfileres en diferentes partes del cuerpo y de ahí me interesé, me llevé el muñeco a la casa, cosa que ya no hago, porque uno no debe llevarse cosas de los panteones, aunque sea dinero, cadenas, teléfonos o algo, no lo puedes agarrar”.

El hecho, y la reacción de sus seguidores, le dieron la valentía para animarse con las exploraciones en los panteones.

“... no me animaba a ir de noche, porque yo tengo un pavor con la oscuridad, eso es lo más raro de todo, que todos me dicen: hey wey, te metes a los panteones y le tienes miedo a la oscuridad, yo desde niño nunca he podido dormir con el foco apagado, tengo tiras led en todo el cuarto, nunca duermo con el foco apagado, del miedo que me da la oscuridad, pero no sé por qué cuando estoy en un panteón me siento seguro”.

Las cosas que empezaron a pasar

Bryan asegura que no tuvo una infancia fácil y pasaba más tiempo en la calle del que hubiera querido, pero al final eso lo ayudó a explotar esa experiencia para beneficiar a su canal.

“De niño me la navegaba en la calle, lamentablemente no tuve una buena infancia, me la llevaba mucho en la calle, y para grabar empezaba: ah, me acuerdo de la casa fulanita, voy para allá, allá se escuchaban ruidos, y me metía y empecé a investigar un poco, primero exploraba, a mira me encontré esta cosa tirada, un zapato”, recordó.

“Ahora ya lo que hago yo, es que ahora trato de investigar la casa, hacer los rituales, las invocaciones para que se empiecen a manifestar este tipo de entidades o energías, ya que las energías se refugian en lugares abandonados, o en lugares donde está oscuro, que es donde empiezan a suceder cosas”.

El Bryan siguió con sus investigaciones y recalca que así se fue interesando en la brujería, además de involucrase hasta con cuatro religiones, para conocer sus diferencias, y hasta un culto satánico.

Hoy, su experiencia como explorador, dice, le da para prevenirse por temas paranormales o acciones de delincuentes o grupos armados.

“Nos han tocado, por ejemplo, en los terrenos, que aquí cuando llegamos ya empiezo a a ver dos o tres cosas sospechosas; o sea, de que entras y ya miraste dos o tres carros que pasaron dos, tres veces, ya que ya pasó la misma moto varias veces con un radio, cosas así, entonces ahí es cuando tú empiezas a paniquearte, entonces ya estás más atento a los ruidos”, explicó.

“Entonces, por ejemplo, yo soy una persona de las que ya sé identificar cuando un ruidos es de un ser vivo o de una persona espiritual: un ser vivo o se mueve despacito o de otro modo es rápido, y el ser espiritual es como que no le importa si lo escuchas”.

En ese momento, cuando intuye que el peligro es inminente, se dejan de leer comentarios, para estar más alertas, dejas de ver el teléfono, empiezas a calcular tu tiempo de grabación, que casi siempre es de una hora, y decidas si vas a cortar y llamar a tus amigos, que casi siempre hacen monitoreo.

“Estoy en fulana parte, para que estén moviéndose, y ya pasan por mí”, reveló.