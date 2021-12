$!Ofrecen misa por periodistas fallecidos y asesinados de Sinaloa

En su mensaje, el Padre Cristian Romero recordó las palabras que ofrece la Biblia en el Evangelio según San Juan, en donde se dice que la verdad nos hará libres.

“Yo en particular creo que ustedes comparten su voz, su palabra, su forma de anunciar. El Señor anunció muchas cosas, no solo el Reino de los Cielos, anunció las verdades, las injusticias, lo que estaba mal, lo que podía ser mejor, lo que nadie compartía. Dio voz a quien no tenía voz, por eso ustedes que tienen esta loable labor lo comparten”, reconoció el Padre.