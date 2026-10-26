Ofrecen reconstrucción mamaria gratuita a sobrevivientes de cáncer en Sinaloa

Entre 200 y 230 mujeres han sido beneficiadas con cirugías de reconstrucción mamaria mediante programas gratuitos en Sinaloa, informó el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo.

Explicó que las intervenciones se realizan mediante dos programas, uno del Sistema DIF y otro de Beneficencia Pública, que permiten a las mujeres que han padecido cáncer de mama acceder a estos procedimientos.

“Estas mujeres han sido beneficiadas de cirugía, reconstrucción de mama mediante dos programas, un programa que hace el sistema DIF y otro un programa que hace beneficencia pública donde en ambas instituciones se hacen reconstrucciones de mama a mujeres que tuvieron cáncer en este órgano y que de manera gratuita se han podido atender”, expresó.

González Galindo señaló que las cirugías se realizan en los Institutos de la Mujer y el Hospital Civil, con el objetivo de brindar una alternativa a quienes difícilmente podrían cubrir los costos de una intervención de este tipo.

“Es algo muy trascendental porque sobre todo le damos el beneficio de una reconstrucción a mujeres que difícilmente podrían reconstruirse por los costos que representa una cirugía de este tipo”, manifestó.

El Secretario indicó que en Sinaloa se detectan aproximadamente 600 mujeres con cáncer de mama cada año.

“Anualmente, todos estamos detectando aproximadamente 600 mujeres de cáncer de mama. Eso es lo que estamos detectando anualmente”, dijo.

Sobre las posibilidades de acceder a una reconstrucción mamaria, estimó que alrededor del 35 por ciento de las pacientes podría ser candidata a este procedimiento, dependiendo de la etapa clínica de la enfermedad.

“Dentro de las pacientes que pueden llegar a reconstruirse, estamos hablando de por lo menos un 35 por ciento que podrían llegar a reconstruirse. Y eso es algo pues muy positivo. Todo depende la etapa clínica en la que llega una paciente”, explicó.

González Galindo destacó que estos programas permiten ofrecer atención a mujeres que han superado el cáncer de mama y que buscan acceder a una cirugía reconstructiva.

Mencionó que el registro histórico de pacientes beneficiadas oscila entre 200 y 230, aunque no precisó cuántas han recibido este procedimiento durante 2026.