Ofrecerán 425 vacantes en Feria de Empleo para las Juventudes

Un total de 425 vacantes de 24 empresas estarán disponibles este viernes 21 de agosto durante la sexta edición de “Punto de Partida”, jornada que busca acercar oportunidades de empleo, emprendimiento y servicios empresariales a la ciudadanía.

El evento se realizará de 9:00 a 14:00 horas en el Museo de Arte de Sinaloa (MASIN), como parte de la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes.

Abril Vega Araiza, directora del Servicio Nacional de Empleo en Sinaloa, informó que las 24 empresas participantes ofrecerán puestos en diferentes áreas, por lo que los jóvenes podrán acudir para conocer las opciones laborales disponibles.

Además de las vacantes, los asistentes podrán encontrar una Oficina Móvil del SAT para recibir orientación y realizar diversos trámites, así como módulos de Escala MX y Servicios Empresariales de la Secretaría de Economía.

Wendy Hernández Fierro, subsecretaria de Fomento Económico, señaló que “Punto de Partida” busca ir más allá de una feria laboral y concentrar en un mismo espacio distintos programas y servicios.

“Punto de Partida no es solo ofrecer vacantes, sino un conjunto de actividades que nos permiten dar a conocer los diferentes servicios que tenemos en la Secretaría de Economía”, destacó.

La jornada también contempla la participación del Instituto Sinaloense de la Juventud y del Ayuntamiento de Culiacán, como parte de un esfuerzo interinstitucional para ampliar las oportunidades de empleo y emprendimiento.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, el objetivo es que la ciudadanía pueda acceder en un solo lugar a herramientas para incorporarse al mercado laboral, formalizar negocios, desarrollar proyectos y fortalecer empresas.