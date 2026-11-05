$!Ofrecerán descuentos de hasta 100% en trámites vehiculares durante el Buen Fin en Sinaloa

Descuentos de hasta 100 por ciento en recargos, multas y gastos relacionados con trámites vehiculares, así como una reducción del 50 por ciento en la renovación de licencias de conducir, ofrecerá el Gobierno de Sinaloa del 9 al 20 de noviembre, como parte del programa Buen Fin 2026.

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa informó que los beneficios incluyen la condonación total de recargos, multas, honorarios y gastos en el refrendo de concesiones de permisos del servicio público.

Para el pago de calcomanías y canje de placas, tanto de vehículos particulares como del servicio público, se aplicará un descuento del 75 por ciento en recargos, multas, honorarios y gastos.