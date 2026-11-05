$!Ofrecerán descuentos de hasta 100% en trámites vehiculares durante el Buen Fin en Sinaloa

Descuentos de hasta 100 por ciento en recargos, multas y gastos relacionados con trámites vehiculares, así como una reducción del 50 por ciento en la renovación de licencias de conducir, ofrecerá el Gobierno de Sinaloa del 9 al 20 de noviembre, como parte del programa Buen Fin 2026.
El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa informó que los beneficios incluyen la condonación total de recargos, multas, honorarios y gastos en el refrendo de concesiones de permisos del servicio público.
Para el pago de calcomanías y canje de placas, tanto de vehículos particulares como del servicio público, se aplicará un descuento del 75 por ciento en recargos, multas, honorarios y gastos.
En el caso de alta de placas y cambio de propietario, la reducción será del 30 por ciento, mientras que la renovación de licencias de conducir tendrá un descuento del 50 por ciento.
Este último beneficio no aplicará para licencias de primera vez, de aprendiz ni permanentes.
El Sates también ofrecerá la posibilidad de pagar a tres y seis meses sin intereses con tarjetas participantes.
Los descuentos estarán disponibles en las oficinas de recaudación, módulos y colecturías de los 20 municipios, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Además, las oficinas brindarán atención los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre, para facilitar que los contribuyentes puedan realizar sus trámites durante el periodo de descuentos.
Los pagos también podrán efectuarse en línea mediante el portal Ciudadano Digital, donde los usuarios pueden consultar sus adeudos y cubrirlos sin acudir a las oficinas de recaudación.