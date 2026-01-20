Ofrecerán más de 514 vacantes en la Feria Nacional del Empleo Culiacán 2026

La Secretaría de Economía de Sinaloa anunció la realización de la “Feria Nacional del Empleo Culiacán 2026”, en la que se ofertarán más de 514 vacantes laborales con sueldos de hasta 45 mil pesos y la participación de más de 35 empresas de distintos giros productivos.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 23 de enero en la Plazuela Álvaro Obregón, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, y forma parte de las estrategias del Servicio Estatal del Empleo para acercar oportunidades de trabajo a la población.

En un mensaje emitido a nombre del Secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, la subsecretaria de Fomento Económico, Wendy Hernández, señaló que la generación de empleo constituye una de las prioridades del Gobierno del Estado y que esta feria se integra a un conjunto de acciones orientadas al desarrollo económico.

Explicó que las ferias del empleo permiten vincular de manera directa a las personas buscadoras de trabajo con las empresas, lo que contribuye a reducir tiempos de contratación y a fortalecer el mercado laboral local.

“Son estrategias articuladas entre Gobierno del Estado, los municipios y el sector productivo para acercar oportunidades reales a la población. Las Ferias del Empleo permiten conectar directamente a las personas buscadoras de empleo con las empresas, reducir tiempos, colocar y fortalecer el mercado laboral local, lo cual representa estabilidad para las familias y dinamismo a la economía”, expuso.

De acuerdo con la información proporcionada, entre los puestos que se ofertarán se encuentran jefe de inventarios, jefe de mantenimiento, gerente administrativo, contador general, coordinador jurídico y gerente territorial, entre otros perfiles.

Además de los módulos de las empresas participantes, el evento contará con espacios informativos de programas y dependencias como Jóvenes Construyendo el Futuro, Instituto Sinaloense de la Juventud, Infonavit, Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial y Financiera para el Bienestar, así como un módulo del Servicio Estatal del Empleo para difundir vacantes adicionales.

La Secretaría de Economía detalló que esta feria forma parte de un esquema más amplio que incluye jornadas de reclutamiento, atención virtual mediante plataformas digitales y el denominado Camión del Empleo, que recorre distintos municipios del Estado.

Durante la presentación del evento, la Secretaria de Desarrollo Económico de Culiacán, Janet Tostado Noriega, destacó que esta es la primera feria del empleo del año y señaló que el Municipio concentra un porcentaje importante de la generación de plazas laborales en la entidad.

“No hay que perder de vista que somos generadores del 45 por ciento del empleo que se genera en nuestra ciudad, y es una labor fundamental y prioritaria seguir impulsando estos esfuerzos conjuntos como las ferias y jornadas, ya que son eventos gratuitos y al alcance de toda la población”, manifestó.

la directora del Servicio Nacional del Empleo en Sinaloa, Abril Vega Araiza, indicó que este tipo de encuentros buscan vincular el desarrollo económico con un enfoque social, al facilitar el acceso a oportunidades para personas que desean incorporarse por primera vez al mercado laboral o cambiar de trabajo.

“Esta es una apuesta clara para la vinculación laboral en el municipio de Culiacán, acercando en estos primeros meses del año opciones laborales a quienes están replanteando su rumbo personal, ya sea para incorporarse al mercado laboral o buscar un nuevo empleo”, señaló.

Las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para acudir el 23 de enero a la Plazuela Obregón con solicitudes elaboradas y documentos básicos, a fin de conocer de manera directa las opciones disponibles y participar en los procesos de reclutamiento.