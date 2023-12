“Si la Santísima Virgen de Guadalupe en 1531 nos vino a visitar ahora nosotros manifestémosle el amor a ella visitándola, pero si ella nos pidió que le hiciéramos un santuario en el Tepeyac, pues no solamente nos quedemos con el santuario, sino ofrezcamos nuestro corazón, nuestra vida, toda para que sea un santuario en la presencia de la Santísima Virgen de Guadalupe”, invitó el Sacerdote.

“Motivamos a toda la gente que quiera participar a que lo hagamos con responsabilidad, a que los hagamos con prudencia, a que seamos corresponsables de sí venir a manifestar nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro júbilo agradecimiento por estar un año más, pero sí cuidarnos unos a otros que precisamente es lo que quisiera una madre para los hijos”, comentó.

A las personas que tienen una manda que pagar con la madre de Jesús, el Párroco pidió hacerlo con responsabilidad, sin poner en riesgo su integridad física, pues muchas personas suben las escaleras de La Lomita de rodillas o caminan largos tramos con los pies descalzos, lo que ha provocado lesiones y desvanecimientos.

“Siempre he invitado a las personas a que manifestemos nuestro agradecimiento a Dios nuestro señor no solamente en los actos de sacrificio sino también en las obras de misericordia en la conversión de la persona en cuanto a sus actitudes, en su forma de vivir”, exhortó.

El Padre Joel recomendó a las personas que ofrecen su agradecimiento por medio de sacrificios físicos a cuidar las condiciones en que los realicen.

“Que se haga en un determinado momento en que el sol no esté tan fuerte o que haya bajado y no necesariamente tienen que subir de rodillas todas las escaleras, sino unos 20 escalones, los demás los pueden subir con calzado. Yo creo que Dios, como padre, no quiere el sufrimiento de sus hijos, ni tampoco la Santísima Virgen María de Guadalupe”.

“No hay que lastimar nuestro cuerpo que es un signo de penitencia sí, pero también que vaya la conversión del corazón, el cambio de actitud, el cambio en la forma de ser, de pensar y de vivir”.