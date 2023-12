CULIACÁN._ Sentada, recargando su cabeza hacia la pared, con el equipaje en el suelo, se encontraba Ángeles Monge Suceda en la Central de Autobuses de Culiacán.

Se dirigía a Guasave y, paciente, esperaba a que fueran las 11:30 horas para poder subir al transporte que la llevaría a su destino.

Ángeles viene de Guanajuato, allá es su residencia actual. Sinaloa la vio crecer, estudiar y madurar.

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y con el tiempo buscó nuevas oportunidades para desarrollarse profesionalmente. Se casó en 2015 y desde entonces visita a su familia de vez en cuando.

“Trabajo escribiendo notas periodísticas. Aunque quiero entrar a la maestría de marketing y relaciones públicas, haciendo y emprendiendo”, mencionó.

A Ángeles le gustan las ventas y la publicidad, la fotografía y video. Estuvo en la radio un tiempo y en algún momento quiere dedicarse al doblaje, ya que, según sus palabras, le gusta mucho imitar la voz de los infantes.

“A mí me gusta mucho el doblaje. Tuve la oportunidad de trabajar en México, pero por cuestiones de salud no pude. Yo me escucho y me gusta hacer voces así como de niño, me enfoco más en las vocecitas de los niños porque me da ternura”, comentó.

“He estado en todo: en ventas, en fotografía, de radio, de todo. De hecho, hicimos como una tipo serie, y participé con toda la pena del mundo. Ya no me da pena hacer nada, porque ya lo probé, ya me desenvolví, ya supe cómo era todo eso y ya, como que la pena va fluyendo”, dijo.

Ángeles revisaba el reloj que tenía en la muñeca, pareciera que todos los que viajan viven a partir de lo que el tiempo dicte. Su plan era pasar otro Año Nuevo con su familia y pedir que en el futuro, todo salga bien.

“Ya entrando el año, ahora sí. Ojalá tenga suerte y me vaya mejor”, manifestó.