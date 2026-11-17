La Diputada local del PAN, Roxana Rubio Valdez, llamó nuevamente a Movimiento Ciudadano a reconsiderar su postura de competir sin alianzas en las elecciones de 2027 y sumarse a un frente opositor junto con el PRI y otras fuerzas políticas para enfrentar a Morena.

La Legisladora lamentó que el coordinador estatal de MC, Sergio “Pío” Esquer Peiro, mantenga su decisión de que el partido participe por cuenta propia en el próximo proceso electoral, por lo que le pidió reflexionar sobre la posibilidad de construir un proyecto conjunto.

“Se trata de sacar a Morena, se trata del bien superior y yo le digo a mi estimado ‘Pío’ que reflexione y que por favor ojalá lo toque Dios o la virgen y que no le haga el caldo gordo a Morena. Que no agarre excusas, son excusas ese tema que trae con el PRI, son puras excusas para decir no voy en la alianza”, señaló.

Sobre la posible candidatura a la Gubernatura de Sinaloa, la Diputada indicó que Acción Nacional respetará la decisión que tome el PRI respecto al perfil que encabezaría esa postulación, al tratarse de un espacio que correspondería definir a ese partido en sus dirigencias estatal y nacional.

En ese sentido, mencionó a la Senadora Paloma Sánchez y al Diputado Federal Mario Zamora como perfiles priistas con quienes mantiene una buena relación.

Sin embargo, sostuvo que el PAN defenderá los espacios que considera que le corresponden, particularmente en Culiacán, y dijo confiar en que los liderazgos del PRI actuarán con criterio al momento de definir las candidaturas.

“Está bien que se queden con la Gubernatura pero la capital y Mazatlán es de Acción Nacional y yo creo que mis amigos priistas serán muy sensatos, no creo la insensatez en ellos”, concluyó.