Ojalá pueblos indígenas aceptaran planta de amoniaco, expresa Rocha tras amparo de la Corte

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se declaró a favor de la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo, Ahome; sin embargo señaló que será decisión de los pueblos indígenas de la zona si continúa o no la construcción.

Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia ratificó el amparo en contra de la construcción de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente en Topolobampo. El recurso fue promovido por indígenas mayo-yoreme de la comunidad de Lázaro Cárdenas.

El amparo interpuesto por la comunidad indígena cuestionó la resolución de Semarnat del 21 de abril de 2014, que aprobó la instalación de la planta, pero con ciertas condicionantes; los quejosos argumentaron la falta de consulta indígena.

“El pueblo la quiere, pero ahora lo que tenemos que ver es si los pueblos indígenas la quieren. Hago un llamado a que los pueblos indígenas voten a conciencia, ojalá que la aprueben, pero eso ya depende de ellos”, comentó

“Hay que hacerla (una consulta), y dice ahí que dependiendo el resultado, si se acepta, pues para que se proceda para la instalación de la planta, si la consulta dice no, no puede instalarse. Son consultas vinculantes, aunque no te la pongan por condición”

En noviembre de 2021 el Gobierno federal organizó una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía con respecto a la construcción de la planta de amoniaco: en este ejercicio ganó el consentimiento de la mayoría de los votantes para la obra.