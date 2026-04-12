$!Ola de calor azota Sinaloa: 42 grados preceden la llegada de nuevo frente frío

Mientras una onda de calor mantiene a Sinaloa bajo temperaturas sofocantes que alcanzan los 42 grados centígrados, un nuevo cambio meteorológico asoma en el horizonte.

La persistencia de un sistema anticiclónico en los niveles medios de la atmósfera es el motor principal que hoy despeja los cielos y dispara los termómetros en la entidad.

A pesar del dominio del sol, el ingreso del Frente Frío número 44 al noroeste del País, previsto para la tarde o noche de este domingo; y este sistema llega para romper la hegemonía del calor extremo y se espera que genere variaciones en las condiciones atmosféricas.

Junto con este frente, se han activado alertas por rachas de viento que podrían alcanzar los 50 a 70 kilómetros por hora en diversas zonas del estado.

Municipios como Ahome, El Fuerte, Choix, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa Municipio, Salvador Alvarado, Mocorito y Badiraguato, se mantienen como las zonas más calientes, con máximas que oscilan entre los 38 y 42 grados.

En contraste, la costa sur y zonas serranas del sur como Angostura, Navolato, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa, presentan un ambiente ligeramente más tolerable, con el puerto registrando las temperaturas más bajas del estado, entre los 34 y 38 grados.

En Mazatlán se presentan temperaturas máximas entre los 30 y 35 grados.