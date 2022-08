Omisión de todos no plantear exhorto a Rocha Moya para que respetara la veda, admite diputado de Morena

El Diputado local por Morena, Ambrocio Chávez Chávez, responsabilizó a los legisladores de que el Congreso del Estado no haya sancionado al Gobernador Rubén Rocha Moya por violar la veda electoral durante el proceso de revocación de mandato presidencial.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de la Diputada del PAN, Giovanna Morachis Paperini, que señaló que la Ley de Responsabilidades Administrativas sí contemplaba por lo menos una amonestación pública para el Gobernador, y que el diputado por el PRI, Ricardo Madrid Pérez, señalara que hay un vacío legal para que el Congreso pueda sancionar al Mandatario estatal, el Legislador de Morena los acusó de no actuar al respecto.

“Ellos en ningún momento plantearon al interior del órgano de aquí, son diputados, para hacer el exhorto, o sea que en realidad ahí fue omisión de todos el no plantear el exhorto”, criticó.

El pasado 28 de julio el Congreso del Estado aprobó no sancionar a Rocha Moya por violar la veda electoral en el proceso de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; se declaró incompetente y dio por concluido el tema.

Ante esa situación el diputado federal por el PAN, Santiago Torreblanca, señaló que el Legislativo local podía hacer un exhorto al mandatario estatal para que respetara la ley, aunque no pudieran castigarlo.

“Pues así resolvimos nosotros, no creo que, sí puede haber un exhorto, o sea, sí puede haber un exhorto, un llamado no nada más al Gobernador sino a todas las autoridades a que no intervengan en procesos de esa naturaleza”, dijo Chávez Chávez.

“Más que un asunto de perdonar es porque no era competencia propiamente del Congreso de sancionar o no una situación como esa”.

Comentó que debe quedar más claro en la Ley Electoral para la revocación de mandato porque no está establecido el vínculo de la legislación hacia los congresos de los estados.

Pero el Congreso es el que modifica las leyes, ¿ustedes van a facultarse a sí mismo para emprender acciones?

Es que cualquier ciudadano, cualquier institución, incluidos nosotros los diputados podemos reformar leyes para que se apliquen, para que se apliquen para todos.

¿Morena buscará entonces reformar alguna ley para darle “dientes” al Congreso del Estado y pueda actuar en este tipo de situaciones?

No está ahorita planteado en la agenda de Morena ese tema, no está anotado, pero si es una inquietud social, si es una demanda ciudadana, si es algo que sea importante, pues Morena lo va a retomar para su agenda.