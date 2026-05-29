$!Onda de calor se mantiene en centro y norte de Sinaloa con 42 grados

Los efectos de una onda de calor persistente mantienen a Sinaloa bajo condiciones de temperaturas extremas, con el termómetro alcanzando los 42 grados en el centro y norte del Estado.

Este fenómeno, que prevalece este viernes 29 de mayo, es el responsable de las condiciones de cielo despejado y el ambiente caluroso que se vive de norte a sur.

El calor y la intensidad no son los mismos en todo el territorio sinaloense, ya que la zona más afectada por las altas temperaturas comprende una franja que va desde el centro hasta el norte del Estado.

El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa municipio, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Navolato se encuentran con pronósticos que oscilan entre los 38 y 42 grados.

En contraste, el sur del Estado se encuentra con registros más moderados con temperaturas entre los 32 y los 28 grados en Mazatlán, Rosario y Escuinapa.

Una zona intermedia, que incluye a Ahome, Juan José Ríos, Angostura, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio y Concordia, reporta máximas de 34 a 38 grados.

Además del calor, las autoridades advierten sobre la presencia de ráfagas de viento que alcanzarán velocidades de 30 a 50 kilómetros por hora, lo que podría derivar en la formación de tolvaneras en zonas abiertas del Estado.

Para quienes planean actividades marítimas o visitas a la playa, es vital tomar precauciones a partir de mañana, ya que se prevé el fenómeno de mar de fondo, con oleaje que podría alcanzar de uno a dos metros de altura en las costas sinaloenses.



Pronóstico extendido para Culiacán