$!Onda de calor se mantiene en Sinaloa y en Choix esperan hasta 47 grados

Sinaloa enfrenta una jornada de calor este martes 2 de junio, que mantiene las temperaturas en niveles críticos en gran parte de la entidad.

Al norte de Sinaloa, en Choix, se pronostican temperaturas entre 43 y 47 grados, convirtiéndose en la zona más caliente de la entidad.

El panorama estatal muestra que municipios como Ahome, Juan José Ríos, El Fuerte, Guasave, Sinaloa municipio, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato, Culiacán y Cosalá se mantienen en un rango de 40 a 44 grados.

En Angostura, Eldorado, Elota, San Ignacio y Concordia tienen temperaturas entre los 35 y 40 grados.

En el sur del Estado, como en Mazatlán, Rosario y Escuinapa presentan temperaturas más moderadas, oscilando entre los 32 y 36 grados, aunque enfrentan el fenómeno de mar de fondo, con oleaje que podría alcanzar los 2.5 metros de altura.

De acuerdo con los reportes meteorológicos matutinos, las condiciones atmosféricas se mantienen estables con cielos mayormente despejados, lo que favorece la incidencia directa de la radiación solar.

Esta estabilidad es la que permite que el ambiente caluroso predomine, aunque se esperan rachas de viento de entre los 30 y 50 kilómetros por hora que recorrerán el Estado durante el día.

Pese al calor generalizado, se prevé que por la tarde aumente la probabilidad de lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros en las zonas de montaña de los municipios del sur que colinda con Durango.







Pronóstico extendido para Culiacán