Opacidad crítica y concentración de recursos marcan la obra pública en Sinaloa, advierte Iniciativa Sinaloa

La contratación de obra pública en Sinaloa presenta niveles críticos de opacidad, baja transparencia y una alta concentración de recursos en un número reducido de empresas, de acuerdo con los resultados del cuarto reporte del Índice de Transparencia de Obras Públicas (ITOP) 2024–2025, presentado por Iniciativa Sinaloa.

El análisis revisó mil 100 obras públicas contratadas entre el 1 de enero de 2022 y el 15 de septiembre de 2025, que en conjunto representan un ejercicio de 7 mil 56 millones de pesos.

De este total, 701 contratos fueron asignados por adjudicación directa y 399 mediante procesos de licitación pública.

Durante la presentación del informe ante medios de comunicación, la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, expuso que la transparencia en los procesos de contratación es insuficiente.

De acuerdo con el reporte, las licitaciones públicas registraron un cumplimiento promedio de 49.58 por ciento en la publicación de información, mientras que las adjudicaciones directas alcanzaron apenas 39.3 por ciento.

Uno de los principales hallazgos del informe es la falta de trazabilidad en decenas de obras.

El estudio identificó 57 proyectos que no cuentan con un contrato visible en la plataforma oficial CompraNet Sinaloa.

En 15 de esos casos no existe ningún documento público que permita conocer el monto asignado ni la empresa responsable de la obra.

El reporte también señala una alta concentración del gasto público.

Según el análisis, 14 empresas y 11 grupos empresariales concentraron el 57 por ciento de los recursos revisados, lo que equivale a 4 mil 13 millones de pesos del total analizado.

Además, Iniciativa Sinaloa documentó un patrón denominado “competencia en colmena”, identificado en 43 procesos de licitación.

De acuerdo con el informe, en estos casos empresas relacionadas entre sí simulan competir de manera independiente y posteriormente se agrupan o se retiran estratégicamente, lo que permite que los contratos sean asignados al mismo grupo empresarial.

En el apartado referente al megacrédito solicitado por el Gobierno del Estado, por un monto de 2 mil 300 millones de pesos, el reporte detectó irregularidades en la distribución de los contratos.

El análisis señala que tres bloques de contratistas concentraron más de 850 millones de pesos, a través de contratos fragmentados y con documentación incompleta o no disponible públicamente.

El informe también documenta posibles conflictos de interés.

Entre los casos señalados se encuentra el de Antelmo Enrique Ríos Núñez, actual Subsecretario de Obras Públicas, quien ha estado vinculado como socio o representante de las empresas Sokian P+I y Construcciones M.R.M., las cuales han obtenido contratos por montos millonarios durante la actual administración estatal.

Durante su exposición, Marlene León Fontes advirtió que la información publicada por las dependencias estatales se limita, en muchos casos, al cumplimiento formal de obligaciones básicas, sin incluir documentos clave para la vigilancia ciudadana.

Indicó que, aunque se publican convocatorias, actas de aclaración y fallos, no se hacen públicos documentos operativos como catálogos de conceptos, bitácoras de obra, estimaciones, convenios modificatorios y finiquitos, los cuales permiten evaluar el desarrollo y ejecución real de los proyectos.

Recordó que la publicación de estos documentos es obligatoria conforme al Artículo 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y que su ausencia limita la posibilidad de detectar irregularidades o prevenir actos de corrupción.

La organización llamó al Poder Ejecutivo estatal a transparentar la información faltante en la plataforma CompraNet Sinaloa y a iniciar las investigaciones correspondientes derivadas de los hallazgos del cuarto reporte del ITOP 2024–2025.