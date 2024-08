CULIACÁN._ Es deseable que en la medida de lo posible, no solamente la Fiscalía, sino el resto de las instituciones de seguridad y justicia puedan manejarse con ciertos niveles de transparencia, siempre y cuando no comprometan los procesos de investigación para poder recuperar la confianza de la población, opinó Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de su titular de transparencia, Saddam Abigael Sosa Gutiérrez, ha negado en dos ocasiones a Noroeste la información solicitada sobre desapariciones en el estado desde marzo de 2024.

En la solicitud de información vía transparencia se busca detalles sobre denuncias de personas desaparecidas, incluyendo datos por municipio, edad, sexo, y el estatus de cada caso (localizado, no localizado, vivo o fallecido) además del avance en la judicialización de las denuncias. Esto para construir una gráfica comparativa de homicidios y desapariciones que se haya permanentemente en su portal digital.

Mensualmente Noroeste solicita esta información y solía recibir respuesta por parte de la Fiscalía de Sinaloa, sin embargo, desde marzo de 2024, la Fiscalía ha dejado de proporcionar estos datos específicos, remitiendo en su lugar a una liga en su portal que no contiene la información solicitada.

“La premisa del libre flujo de información parte de que en el pasado, en décadas pasadas, lamentablemente todavía en la actualidad hay cierta ocultamiento de la información, cierto manejo de la información de manear misteriosa que disminuye la credibilidad en las instituciones”.

El CESP, como organismo ciudadano dedicado a dar seguimiento a las políticas de seguridad pública en Sinaloa, señaló Calderón Quevedo, ha recurrido a segundas instancias para conseguir cifras que se niegan vía transparencia.

“En muchos de los casos es en la segunda instancia que conseguimos las cifras, los datos, la información. Sin embargo, es lamentable que tengamos que ir a una segunda instancia y que no sea por voluntad propia que se comparta la información, entonces nuestro posicionamiento al respecto es que es deseable, que haya una mayor transparencia si esa información es compartible”.

La falta de transparencia en caso de hechos delictivos, mencionó, agrava la desconfianza ya existente entre los mexicanos.

“Eso es lo que se merma si no hay un flujo de información, si no hay transparencia, las diferentes encuestas de seguridad y justicia, específicamente en la variable de confianza en las instituciones de seguridad, confianza en nuestros policías, confianza en nuestras fiscalías, lamentablemente ahí el mayor porcentaje de los mexicanos dices que no confían mucho en nuestras instituciones y eso no es deseable”

“En la medida que nosotros podamos fortalecer las mismas instituciones, podamos confiar en las investigaciones de las fiscalías, pues en esa medida podemos tener un territorio con mayor justicia y con mayor paz”.