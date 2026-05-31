$!Opera Grupo Gerum entre el boteo y la emergencia; solicita apoyo para salvar vidas

El Grupo Gerum Ambulancias, Rescate y Salvamento Culiacán, institución que brinda atención médica prehospitalaria y combate de incendios, enfrenta una crisis financiera que los obliga a botear diariamente para cubrir los gastos operativos, principalmente el combustible.

A pesar de contar con personal capacitado y bomberos certificados, Gerum opera con limitaciones.

Julio César Vega, Director de Grupo Gerum, compartió que disponen de cuatro unidades, siendo estas dos camionetas y dos motocicletas, que funcionan como vehículos de primera respuesta para estabilizar pacientes.

“Desafortunadamente nosotros tenemos que estar boteando todos los días debido a que los incidentes aquí en el sector sur son diarios”, informó César Vega.

Sin embargo, carecen de una ambulancia propia para realizar traslados y de una unidad extintora para combatir incendios de manera directa, limitándose solo a labores de prevención y evacuación.

“Si tuviéramos la ambulancia, ganaríamos bastante tiempo y, en vez de estar esperando, nosotros pudiéramos trasladarlos”, explicó.

Destacó que el objetivo es brindar el servicio completo que la ciudadanía merece.

También informó que diariamente requieren cerca de 2 mil pesos de combustible para atender entre tres y cuatro emergencias cada 24 horas.

Cada salida de una unidad representa un gasto aproximado de 500 pesos, una inversión que se ve afectada frecuentemente por llamadas de falsa alarma o la desesperación de ciudadanos que intervienen antes de su llegada.

La situación se ha agravado debido a la reciente ola de violencia en la región.

El grupo denunció que la crisis de seguridad provocó el quiebre de empresas con las que tenían convenios, lo que resultó en la cancelación de contratos y la necesidad de vender unidades para poder seguir operando.