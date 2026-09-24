$!Operación Ambiente busca superar las 22 toneladas de reciclaje en Culiacán

Con una meta de acopiar 25 toneladas de materiales reciclables, Operación Ambiente I.A.P. inició este jueves su 15 Reciclón en las instalaciones del Zoológico de Culiacán.
La jornada se realizará este jueves 24 y viernes 25 de septiembre, de 9:00 a 17:00 horas, donde la ciudadanía podrá llevar cartón, papel, plástico, aluminio, tapitas, botellas, electrónicos y otros residuos susceptibles de ser aprovechados.
Diego Castro Blanco, presidente de Operación Ambiente, señaló que el año pasado lograron reunir 22 toneladas, por lo que en esta edición buscan incrementar el acopio en tres toneladas.
“La meta es llegar a 25 toneladas este año”, señaló.
Explicó que el objetivo principal del Reciclón es fomentar entre la ciudadanía, particularmente entre los jóvenes, una mayor cultura de separación y aprovechamiento de residuos.
“La finalidad del reciclón es crear conciencia en la ciudadanía, sobre todo en los jóvenes de la importancia que es cuidar el medio ambiente y la ecología, sobre todo las prácticas de sustentabilidad que abonan y llevan certeza a que las prácticas que hacemos sean en armonía con nuestra naturaleza”.
Durante el evento también se instaló una feria educativa ambiental y se realizarán pláticas, talleres, dinámicas y recorridos por las instalaciones del Zoológico de Culiacán.
Ana Karen Castro, directora de Operación Ambiente, informó que el organismo cuenta con 11 programas de educación ambiental y mantiene un centro de acopio comunitario al que las personas pueden llevar materiales reciclables durante el año.
Entre los proyectos que destacó está la construcción de una casa ecológica en la que fueron utilizadas siete toneladas de residuos y ecoladrillos elaborados por estudiantes y voluntarios.
Además, señaló que para este año Operación Ambiente mantiene como meta la plantación de mil 200 árboles, para lo cual busca desarrollar un proyecto en un terreno de 10 hectáreas ubicado en el área de El Ranchito.
“Este espacio está abierto para todas esas personas que ya tienen la cultura del reciclaje y no tienen un lugar donde llevarlo, porque desgraciadamente México no está tan desarrollado como para tener la recolecta separada”.
Por su parte, Jesús Ibarra Atondo, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Culiacán, señaló que durante una sola lluvia la dependencia puede retirar alrededor de 800 kilos de basura de la ciudad, residuos que terminan en drenajes y posteriormente pueden llegar a los ríos.
El funcionario llamó a la ciudadanía a evitar tirar basura en la vía pública y a adoptar prácticas para reducir el consumo de agua y energía, además de recomendar la plantación de especies nativas adecuadas para la ciudad.
En el Reciclón participan nueve empresas socias de Operación Ambiente, además de instituciones educativas, organismos públicos, empresas privadas y ciudadanos que se suman al acopio.