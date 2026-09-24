$!Operación Ambiente busca superar las 22 toneladas de reciclaje en Culiacán

Con una meta de acopiar 25 toneladas de materiales reciclables, Operación Ambiente I.A.P. inició este jueves su 15 Reciclón en las instalaciones del Zoológico de Culiacán. La jornada se realizará este jueves 24 y viernes 25 de septiembre, de 9:00 a 17:00 horas, donde la ciudadanía podrá llevar cartón, papel, plástico, aluminio, tapitas, botellas, electrónicos y otros residuos susceptibles de ser aprovechados. Diego Castro Blanco, presidente de Operación Ambiente, señaló que el año pasado lograron reunir 22 toneladas, por lo que en esta edición buscan incrementar el acopio en tres toneladas. “La meta es llegar a 25 toneladas este año”, señaló.







Explicó que el objetivo principal del Reciclón es fomentar entre la ciudadanía, particularmente entre los jóvenes, una mayor cultura de separación y aprovechamiento de residuos. “La finalidad del reciclón es crear conciencia en la ciudadanía, sobre todo en los jóvenes de la importancia que es cuidar el medio ambiente y la ecología, sobre todo las prácticas de sustentabilidad que abonan y llevan certeza a que las prácticas que hacemos sean en armonía con nuestra naturaleza”. Durante el evento también se instaló una feria educativa ambiental y se realizarán pláticas, talleres, dinámicas y recorridos por las instalaciones del Zoológico de Culiacán. Ana Karen Castro, directora de Operación Ambiente, informó que el organismo cuenta con 11 programas de educación ambiental y mantiene un centro de acopio comunitario al que las personas pueden llevar materiales reciclables durante el año.





