Operan estacionamientos de Culiacán al 60%; repunte por 14 de febrero es visto como síntoma de recuperación económica

Los estacionamientos privados con servicio público en el Centro de Culiacán operan actualmente entre un 60 y 70 por ciento de la demanda habitual, lo que para el sector representa un indicador de recuperación económica paulatina en el primer cuadro de la ciudad.

José Ambrocio Valenzuela García, presidente de la Asociación de Estacionamientos Privados con Servicio Público, informó que en las últimas semanas se ha observado un incremento progresivo en la afluencia de usuarios, particularmente en el contexto de la temporada comercial por el 14 de febrero.

“Estamos más o menos ya como un 60-70 por ciento de la demanda que estamos acostumbrados a atender, sí se ha ido recuperando poco a poco”, expresó.

El dirigente explicó que el comportamiento de los estacionamientos está directamente vinculado con la actividad comercial y de servicios en el Centro, por lo que el aumento en la ocupación refleja mayor movilidad de personas hacia tiendas, restaurantes y otros establecimientos.

Indicó que en la zona poniente del Centro, donde se concentra una parte importante del comercio tradicional, la reactivación ha sido más lenta.

“Parte de donde estamos ubicados nosotros en el centro de la ciudad, en la parte poniente sí se ha batallado un poco en que se reactive el sector”, comentó.

No obstante, señaló que la dinámica ha comenzado a cambiar en los días previos al 14 de febrero, fecha que impulsa el consumo en distintos giros comerciales.

“Ahorita con el tema del 14 de febrero se ha visto que más gente va al centro, a los estacionamientos, se ha mantenido ese fenómeno”, detalló.

Valenzuela García consideró que este incremento en la afluencia es un comportamiento cíclico asociado a temporadas específicas de consumo; sin embargo, subrayó que también puede interpretarse como una señal positiva para la economía local.

“Es que siempre es cíclico, esperemos que vuelva la gente al centro de la ciudad”, señaló.

En la zona oriente del Centro, donde se ubican corredores gastronómicos y restaurantes, se prevé una mayor concentración de visitantes en los próximos días, lo que impactaría directamente en la ocupación de espacios de estacionamiento.

“En propiamente en el oriente que tenemos muchos restaurantes, lo que es paseo (del Ángel) de este sector, se espera una gran afluencia”, apuntó.

Agregó que el flujo de personas que acude a comprar obsequios también beneficia a los negocios ubicados en la zona poniente.

“Y también obviamente la gente que va a empezar a comprar regalos esos en el poniente”, mencionó.