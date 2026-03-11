$!Operarán 31 centros recreativos en Culiacán durante Semana Santa; tres tendrán restricción total

El Ayuntamiento de Culiacán informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa estarán en operación 31 centros recreativos en la ciudad y sus sindicaturas, algunos de los cuales tendrán restricciones debido a condiciones de riesgo detectadas en áreas naturales.

El Coordinador Municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, explicó que 14 de estos espacios funcionarán con restricciones parciales, ya que en recorridos de inspección se han identificado factores que pueden representar peligro para los visitantes.

Entre los riesgos detectados se encuentran zonas dragadas, presencia de cocodrilos, corrientes fuertes, contaminación, piedras de gran tamaño y áreas con fango.

“Existen áreas con restricción total, y de favor pedimos que no acudan los vacacionistas a Acapulquito I y II, en la sindicatura de Aguaruto, en Palos Blancos, Tepuche, así como el lugar conocido como Narnia en Imala estará prohibido bañarse por situación de riesgo por fango y porque está muy profundo este cuerpo de agua”, señaló.