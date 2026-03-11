$!Operarán 31 centros recreativos en Culiacán durante Semana Santa; tres tendrán restricción total

El Ayuntamiento de Culiacán informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa estarán en operación 31 centros recreativos en la ciudad y sus sindicaturas, algunos de los cuales tendrán restricciones debido a condiciones de riesgo detectadas en áreas naturales.
El Coordinador Municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, explicó que 14 de estos espacios funcionarán con restricciones parciales, ya que en recorridos de inspección se han identificado factores que pueden representar peligro para los visitantes.
Entre los riesgos detectados se encuentran zonas dragadas, presencia de cocodrilos, corrientes fuertes, contaminación, piedras de gran tamaño y áreas con fango.
“Existen áreas con restricción total, y de favor pedimos que no acudan los vacacionistas a Acapulquito I y II, en la sindicatura de Aguaruto, en Palos Blancos, Tepuche, así como el lugar conocido como Narnia en Imala estará prohibido bañarse por situación de riesgo por fango y porque está muy profundo este cuerpo de agua”, señaló.
De acuerdo con Protección Civil Municipal, estos puntos quedarán completamente restringidos para los visitantes durante el periodo vacacional con el objetivo de prevenir incidentes.
Mendoza Ontiveros detalló que los otros 17 centros recreativos cuentan con condiciones que permiten una mayor seguridad para los asistentes, ya que son espacios cerrados o con mayor control.
“Los otros 17 centros recreativos cuentan con todas las medidas preventivas y de seguridad necesarias para que acudan las familias con mayor confianza a pasar momentos de convivencia y diversión, debido a que son lugares cerrados con mayor control y tendrán puestos fijos de auxilio para que atiendan cualquier situación que se presente”, indicó.
El funcionario llamó a la población a planear con anticipación sus actividades durante Semana Santa y a respetar las indicaciones de seguridad en cada uno de los espacios recreativos, con el fin de prevenir riesgos y favorecer la convivencia familiar durante el periodo vacacional.