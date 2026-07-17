Culiacán
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Movilización

Operativo en Navolato era para una producción audiovisual

Entre los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina estaba el productor Epigmenio Ibarra y su equipo
Noroeste/Redacción
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17/07/2026 09:25
17/07/2026 09:25

Durante la mañana del jueves en Navolato se registró una movilización de las Fuerzas Federales tanto por aire como por tierra.

Al menos dos aeronaves estuvieron realizando sobrevuelos, además de que vehículos militares estuvieron recorriendo las calles en un movimiento inusual.

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Pero hasta ahora, lo que se sabe, es que no era un operativo especial contra actividades criminales, sino la puesta en escena para que el productor audiovisual, Epigmenio Ibarra, hiciera su trabajo.

De parte de las autoridades no ha habido ninguna versión oficial sobre el objetivo de la movilización de las dependencias militares, pero sí está claro que en el lugar estaba presente el productor audiovisual.

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Navolato ha sido uno de los municipios donde los hechos de violencia se han presentado de manera frecuente, tanto en la zona urbana como en comunidades rurales.

Por eso, el despliegue militar ocurrido el jueves generó expectativas y temor sobre alguna operación especial contra operadores criminales que pudiera generar hechos de violencia.

Para la población no hubo explicaciones sobre las acciones que se estaban haciendo.

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Y para algunos niños, el aterrizaje de helicópteros en un campo de futbol, se convirtió en un momento de interés para observar el despliegue.

Según diferentes reportes periodísticos, en el lugar se hizo la simulación de un rescate en el que la escena debió repetirse.

Pero mientras eso ocurría frente a las cámaras, el despliegue de equipo y elementos militares generó temor entre la población de Navolato, quienes nunca recibieron una información oficial.

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