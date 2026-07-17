$!Operativo en Navolato era para una producción audiovisual

Durante la mañana del jueves en Navolato se registró una movilización de las Fuerzas Federales tanto por aire como por tierra. Al menos dos aeronaves estuvieron realizando sobrevuelos, además de que vehículos militares estuvieron recorriendo las calles en un movimiento inusual.

Pero hasta ahora, lo que se sabe, es que no era un operativo especial contra actividades criminales, sino la puesta en escena para que el productor audiovisual, Epigmenio Ibarra, hiciera su trabajo. De parte de las autoridades no ha habido ninguna versión oficial sobre el objetivo de la movilización de las dependencias militares, pero sí está claro que en el lugar estaba presente el productor audiovisual.

Navolato ha sido uno de los municipios donde los hechos de violencia se han presentado de manera frecuente, tanto en la zona urbana como en comunidades rurales. Por eso, el despliegue militar ocurrido el jueves generó expectativas y temor sobre alguna operación especial contra operadores criminales que pudiera generar hechos de violencia. Para la población no hubo explicaciones sobre las acciones que se estaban haciendo.