Operativo militar en Navolato que resultó ser producción audiovisual mostró poca sensibilidad ante crisis de violencia, reprocha CEDH

El operativo militar desplegado el pasado jueves en Navolato para trasladar a periodistas nacionales e internacionales dejó miedo e incertidumbre entre la población y evidenció una falta de sensibilidad de las autoridades frente al contexto de violencia que atraviesa Sinaloa, afirmó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa.

Cuestionó que se movilizaran helicópteros, vehículos blindados y decenas de elementos del Ejército Mexicano sin informar previamente a la ciudadanía sobre el objetivo del despliegue.

Esto, criticó, provocó que muchos habitantes pensaran que fuese resultado de un operativo derivado de hechos violentos.

“Nos pareció muy poca sensibilidad el que se realizara un simulacro de operativo... a cómo está el entorno, cómo está nuestra situación, pues no deja de asustar, de poner tensa a la poblaciones, en general”, advirtió.

Loza Ochoa señaló que la reacción de los habitantes era previsible, pues este tipo de movilizaciones suelen estar relacionadas con episodios de violencia de alto impacto.

“Si no tuvieron el cuidado de informar anteriormente, pues eso altera lo que es la cotidianidad que hay y la gente piensa, obviamente, lo peor porque normalmente son actividades reactivas frente a hechos concretos de violencia en el Estado”, dijo.

Consideró que justificar el operativo por la realización de un trabajo periodístico no elimina el impacto que tuvo entre la población, especialmente en un municipio que ha resentido los efectos de la crisis de seguridad.

“No debe justificarse solo que necesitaban de algún trabajo de ese tipo para medios, pero yo creo que la experiencia es un tanto amarga como para que no se tome en cuenta la situación”.

Adelantó, hará llegar observaciones a las autoridades para que este tipo de acciones considere el entorno que vive el estado y evite generar mayor temor entre la ciudadanía.

“Por esa razón no deja uno de sentirse un tanto ofendido y en el caso como institución, pues obviamente estar en desacuerdo que en la situación en la que vivimos pues se pueda llevar a cabo ese tipo de actividades que no llevaban al parecer ninguna intención concreta pero que alteran lo que es la vida”.

“Lo más adecuado es hacer llegar las observaciones en el sentido de que debieron haber visto la reacción natural que hubo de parte de la población... que la gente no quedó, precisamente, con una sensación grata, y que alteró la vida”, concluyó.

En esta producción audiovisual realizada el pasado jueves fueron captados el periodista Epigmenio Ibarra acompañado de otras personas que portaban herramientas para video y fotografía.