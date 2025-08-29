$!Operativos viales en Culiacán por regreso a clases: SSPyTM llama a salir con anticipación

Francisco Javier Zazueta Lizárraga, director de la Unidad de Vialidad y Tránsito, detalló que las acciones se implementarán en tres horarios clave: de 06:30 a 08:30 horas, de 13:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. El objetivo, precisó, es garantizar una movilidad segura tanto para conductores como para peatones.

CULIACÁN._ Con el arranque del ciclo escolar este 1 de septiembre, las autoridades de Culiacán prevén un incremento considerable en el flujo vehicular, principalmente en zonas escolares y cruceros conflictivos, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal pondrá en marcha operativos de apoyo vial.

“Es importante prevenir y que todos los padres de familia salgan con tiempo de su hogar, ya que se incrementará el flujo vehicular en las principales vialidades de Culiacán, así como en el Malecón Nuevo y la avenida Diego Valadéz. Esto porque a las 08:00 de la mañana coinciden los horarios de ingreso de primarias, bachilleratos y universidades”, explicó el funcionario.

El llamado a la ciudadanía es a salir con anticipación, evitar estacionarse en doble o triple fila afuera de los planteles, utilizar rutas alternas, respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y atender las zonas de ascenso y descenso escolar.

Las medidas, puntualizó la dependencia, buscan reducir riesgos, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad en el regreso a clases.