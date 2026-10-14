Oposición buscará comparecencia de Secretario Finanzas ante Congreso de Sinaloa para aclarar créditos solicitados

Las bancadas de oposición en el Congreso de Sinaloa preparan un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas, Wilfredo Véliz Figueroa, a fin de que explique el destino del crédito de 700 millones de pesos contratado por el Gobierno estatal a un plazo de 20 años, informó Roxana Rubio Valdez.

La coordinadora del grupo parlamentario del PAN señaló que ya sostuvo conversaciones con las coordinadoras del PRI y Movimiento Ciudadano para impulsar la propuesta, aunque todavía no definen cuándo la presentarán.

“Queremos saber porque queremos informar a los sinaloenses en qué se va a gastar, el por qué se pidió, cuáles fueron las necesidades”, declaró.

Rubio Valdez explicó que también contemplan enviar una solicitud para que el titular de Finanzas acuda a una reunión de la Junta de Coordinación Política y detalle las razones por las que se contrató el financiamiento, así como el plazo establecido para pagarlo.

La Diputada afirmó que los legisladores de oposición se enteraron del préstamo a través de los medios de comunicación, pues el Ejecutivo tiene facultades para contratarlo sin autorización del Congreso estatal.

“Debe de salir el Secretario de Finanzas, el nuevo, a decir para qué se va a utilizar ese préstamo, porque la verdad está muy sospechoso”, sostuvo.

La legisladora reconoció que el punto de acuerdo podría no prosperar debido a que los partidos de oposición son minoría en el Congreso; sin embargo, insistió en la necesidad de que el Gobierno transparente el uso de los recursos.

Wendy Barajas Cortes, presidenta del PAN en Sinaloa, cuestionó que el Gobierno estatal anunciara que el crédito se destinará a inversión pública productiva sin precisar las obras o proyectos que financiará.

“Dijeron que era para inversión pública, pero no especificaron si es para obras, si es para qué rumbo se va a usar”, señaló.

El crédito fue adjudicado a Banorte y deberá liquidarse en 20 años. Con este financiamiento, los préstamos contratados por el Gobierno estatal desde marzo de 2025 sumarían 6 mil 300 millones de pesos, una deuda que comprometerá recursos públicos más allá de la actual administración.