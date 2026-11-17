Los partidos de oposición en el Congreso de Sinaloa iniciaron la revisión del documento correspondiente al Quinto Informe de Gobierno del Gobierno estatal, con especial atención en temas como seguridad, feminicidios, economía y servicios de salud, áreas en las que consideran que persisten problemas en el Estado.

La Diputada del PRI, Irma Moreno Ovalles, informó que su partido ya comenzó con el análisis del documento y adelantó que pondrán especial atención en los resultados relacionados con seguridad y feminicidios, debido a la situación de violencia que ha enfrentado Sinaloa durante los últimos dos años.

Señaló que también revisarán las condiciones del sector agrícola y el comportamiento de la economía, con el propósito de evaluar los resultados presentados por el Gobierno estatal.

“Sobre todo exigiendo obviamente la transparencia y la rendición de cuentas, la gente perfectamente sabe cuando le estás mintiendo, pero ¿cómo se refleja un buen gobierno? en la calidad de vida de la ciudadanía y aquí yo le pregunto a la ciudadanía su calidad de vida, la de sus hijas, las de sus hijos, ¿en este año cómo estuvo? ¿mejoró? ¿están felices?“, expresó.

La Diputada del PAN, Roxana Rubio Valdez, confirmó que ya recibieron el documento del Quinto Informe; sin embargo, indicó que su partido contrastará la información oficial con las condiciones que observa la ciudadanía en las calles.

Consideró que uno de los principales temas pendientes es la seguridad, al señalar que las autoridades estatales y las corporaciones encargadas de esta materia no han logrado resolver la problemática.

También mencionó que durante sus recorridos por el estado ha identificado inconformidades relacionadas con los servicios de salud.

La Legisladora sostuvo que la evaluación no debe limitarse a las cifras presentadas en el informe, sino que debe tomar en cuenta la realidad que enfrenta la población.

“El tema de seguridad es lo más importante, ahorita el estado de Sinaloa ya sabe; otro tema que me dicen mucho en la calle no me lo van a creer, pero es la salud, Morena está fallando demasiado en el tema de salud y pensé que era un tema a nivel nacional y es un tema a nivel local, van a los centros de salud a esos mentados IMSS Bienestar y no hay medicinas”, comentó.

En tanto, la Diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, indicó que su partido también ha comenzado a revisar algunos apartados del documento y consideró que el informe presenta cifras desfavorables en materia de seguridad y economía.

“Nosotros hubiéramos querido que en ese informe vinieran números diferentes, sobre todo que vinieran números que hubieran beneficiado a los sinaloenses en el tema de seguridad, evidentemente no es un informe que genere satisfacción a los sinaloenses, puesto que seguimos en las mismas condiciones del 2024”, comentó.

De esta manera, las tres fuerzas políticas de oposición coincidieron en que el análisis del quinto informe deberá centrarse en los resultados y pendientes del Gobierno estatal, particularmente en seguridad y economía, rubros en los que consideran que los avances han sido limitados.