Oposición debe ir en alianza para evitar que Morena gane con voto dividido, advierte PRI Sinaloa

Los partidos de oposición deben construir una alianza rumbo a las próximas elecciones para evitar que el voto de quienes están inconformes con los gobiernos de Morena se pulverice y termine favoreciendo a ese partido y sus aliados, consideró César Emiliano Gerardo Lugo, dirigente estatal del PRI en Sinaloa.

Informó que este jueves sostendría una reunión con el PAN para continuar con los diálogos encaminados a construir una alianza electoral, pero llamó también al resto de los partidos de oposición a sumarse.

“Hoy tenemos una reunión importante con el PAN para seguir con los diálogos y seguir con la construcción de esta gran alianza en Sinaloa, qué tanta falta le hace a las familias sinaloenses o qué tanta falta nos hace a todos para vivir tranquilos y para recuperar la paz, la tranquilidad y un mejor rumbo para el Estado”, expresó.

Gerardo Lugo advirtió que si los partidos opositores compiten por separado, podrían pulverizar el voto ciudadano y facilitar el triunfo de Morena y sus aliados.

“De alguna manera, si fuéramos solos o si fuéramos separados o algunos otros partidos de oposición, se van por separado, eso prácticamente va a ayudar de alguna manera a los partidos como Morena y sus aliados, porque de alguna manera pulverizaría el voto ciudadano o toda aquella molestia que hay en contra del Gobierno de Sinaloa, del Gobierno federal y de los pésimos gobiernos municipales morenistas que están dando pésimos resultados”, dijo.

“Por eso requerimos una gran alianza”, añadió.

Aclaró que la propuesta de alianza no significa que el PRI no pueda competir por sí solo, pues aseguró que el partido se encuentra preparado para contender y ganar elecciones.

“No es que el PRI no pueda solo. El PRI está preparado para jugar solo y para ganar elecciones”, sostuvo.

Como parte de esa preparación, informó que el PRI ya cuenta con 244 personas registradas para defender los distritos locales, distritos federales y municipios durante el proceso electoral de 2027.

Indicó que aproximadamente en un mes tomarán protesta a estos hombres y mujeres, como parte de la estructura que el partido está formando para la elección.

“Vamos a recuperar Sinaloa, vamos a recuperar cada uno de los municipios, de los distritos locales y de los distritos federales con este gran ejército que estamos formando en Sinaloa y con esta gran estructura que estamos formando”, afirmó.

El dirigente estatal agregó que el PRI también trabaja con sus comités municipales, regidores y regidoras, sectores, organizaciones y secretarías para fortalecer su estructura y llegar a los 3 mil 510 seccionales del Estado.