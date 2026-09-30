Oposición reclama quedar fuera de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa

La integración de la Mesa Directiva que conducirá los trabajos del Congreso de Sinaloa durante el tercer año legislativo generó inconformidad entre los partidos de oposición, quienes reclamaron que nuevamente no fueron considerados para ocupar este órgano del Poder Legislativo.

Durante una rueda de prensa, Diputadas y Diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano señalaron que la oposición no fue tomada en cuenta en la conformación de la Mesa Directiva, pese a que, de acuerdo con la legislación, la integración debe considerar la representación de las distintas fuerzas políticas.

La Diputada del PRI, Irma Moreno Ovalles, cuestionó que la presidencia de la Mesa Directiva quedara en manos de Moncerrat López López, Diputada del Partido del Trabajo, al señalar que esta fuerza política cuenta únicamente con una integrante en el Congreso.

Afirmó que no es la primera ocasión en que la oposición queda fuera de las decisiones relacionadas con la conducción del Pleno.

“Eso es lo que estamos reclamando, porque también lo hicimos el año pasado. La ley Orgánica decía antes que de acuerdo al número de Diputados es como se iba a presidir la Mesa Directiva y recordemos en otras legislaturas como se alternaba, recordemos que modifican la ley, porque a quien le correspondía la pasada legislatura presidir era el Partido Sinaloense y ellos con tal de qué no fuera el Partido Sinaloense y seguir concentrando el poder modificaron la ley”, expresó .

Roxana Rubio Valdez, señaló que correspondía al PRI encabezar la Mesa Directiva y afirmó que, de haberse planteado de esa manera, el PAN habría respaldado la propuesta.

“En este caso le tocaría al PRI y con gusto el PAN lo hubiera apoyado porque son los que tienen más Diputados después del Verde, pero como no les interesa nada, la ley la modifican para la conveniencia de ellos y qué bueno que se dé cuenta la ciudadanía”, reclamó.

Desde Movimiento Ciudadano, la Diputada Elizabeth Montoya Ojeda sumó su reclamo y señaló que, además de que anteriormente se les negó el uso de la palabra durante una discusión en el Pleno, ahora tampoco fueron considerados en la integración de la Mesa Directiva.

Montoya Ojeda también cuestionó comentarios realizados por la Diputada Sthefany Reatiga, quien, según señaló, hizo referencia a que la oposición está integrada únicamente por cinco Legisladores.

Ante ello, sostuvo que, aunque sean una minoría, también forman parte del Congreso y deben ser tomados en cuenta.

“Pues le recuerdo a la Diputada, que somos cinco personas como ellos y que somos cinco personas que tenemos el mismo derecho que ellos de expresarnos y subir a tribuna”, señaló.

Las Legisladoras coincidieron en pedir que las distintas fuerzas políticas sean consideradas en las decisiones del Congreso y que exista participación de la oposición en los órganos que conducen los trabajos legislativos.