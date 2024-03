El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa ordenó como medida cautelar que deje de difundirse una emisión de la conferencia organizada por el Gobierno del Estado, La Semanera, debido a que el Gobernador Rubén Rocha Moya hizo comentarios que pueden violar un artículo constitucional.

Una queja del Partido Sinaloense refirió que el Mandatario atentó contra el 134 de la Constitución Mexicana, al utilizar espacio y recurso público para promocionar la imagen de Claudia Sheinbaum, en ese entonces precandidata de Morena a la Presidencia de la República, el 29 de enero del 2024, cuando habló sobre el proyecto del anillo periférico de Culiacán.

“El periférico espero yo que si llega a ganar Claudia me cumpla lo que me dijo, que ella me iba a dar dinero para hacerlo. Y en tres años lo podemos hacer bien”, fue la declaración de Rocha Moya.

El artículo 134 de la Constitución refiere que la propaganda de los poderes de Gobierno debe tener fines institucionales, educativos o infirmativos, pero “en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

“Y en este caso, por ser la segunda ocasión que tomamos esas medidas cautelares, hay una instrucción para que no se esté haciendo pronunciamientos relacionado con las campañas”, puntualizó Jorge Luis Ruelas Miranda, Vocal Ejecutivo del INE en Sinaloa.

“Se consideró que podría constituir un ofrecimiento que son parte de las campañas, y nosotros pensamos que los ofrecimientos son buenos, son válidos, pero deben de ser de las candidatas y los candidatos y los partidos”, dijo.

Por otro lado, subrayó que desde el INE no valoraron si Rocha Moya violó o no el 134 de la Constitución, solo emitieron medidas preventivas para que no lo haga.

No obstante, descartó que exista el riesgo de prohibir la emisión de la conferencia semanal, ya que eso atentaría contra el derecho a la información que tienen la ciudadanía, además que la autoridad está obligada a informar.