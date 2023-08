CULIACÁN._ Las asociaciones civiles Rastra Campesina Social, Coordinadora Ciudadana APN y Consejo Cívico Ciudadano criticaron la falta de reservas territoriales, así como de programas de viviendas dignas, por parte de las autoridades para tratar el problema de vivienda que existe en Sinaloa.

“La gente nos pregunta, ¿dónde vamos a vivir? No hay reservas territoriales, no hay programas de viviendas dignas, el Presidente actual dijo que en su mandato un millón de casas se repartirían, y aquí en Sinaloa no ha llegado ni una, tan solo una casa de lámina”, expuso Marco Antonio García, dirigente de Rastra Social Campesina.

“Ya no podemos edificar un pueblo arriba de Culiacán, tiene que haber reservas territoriales... Me consta, Invies (Instituto de Vivienda en el Estado de Sinaloa) tenía una reserva territorial grandísima, se la vendieron a particulares”, sostuvo.

En ese sentido, acusó que el presunto comprador, a quien señaló como Fausto Córdova Zamorano, ni siquiera realizó el pago por el terreno.

“El propósito supuestamente del Gobierno es que va a comprar reservas territoriales, pero debo decirle a Rubén Rocha Moya que brilla la mentira de ellos, yo pertenezco a la Coordinadora Estatal para el Derecho Humano, la Vivienda y Reservas Territoriales, y no hemos sido atendidos como representantes, nos han traído ‘como papalotes’, vamos y perdemos el tiempo con la gente, ni siquiera nos atienden como es debido”, enfatizó.

García precisó que dentro del padrón que han podido elaborar suman cerca de 10 mil familias que han solicitado apoyo para construir sus viviendas, algunas incluso han dado recursos a Invies para dicho fin.

“Es una política larga que ellos quieren capitalizarla políticamente en 2024, ahí va a dar todo... en 2024 van a traer a la gente ‘como papalote’ para arriba y para abajo, así como movilizan a los servidores de la nación para tal o cual corcholata, así van las cosas”, manifestó.

Cuestionó además que el Congreso del Estado cuenta con 26 millones de pesos destinados para ese problema, sin embargo, dijo que no han hecho los trabajos requeridos para atender la situación.

“Fuimos nosotros (al Congreso), hicimos una marcha, ahí estuvimos, nos tomaron nota, nos tomaron todo, demagogia, es mentira... Quizá lo tengan (recurso), pero no lo sueltan, no han hecho ese intercambio político entre el Congreso y el Gobernador”, declaró.

En representación de Coordinadora Ciudadana APN estuvo Pedro de Legarreta y por el Consejo Cívico Ciudadano fue Jorge Miguel Ramírez.