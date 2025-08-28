Organización ofrecerá becas a niños de Sinaloa en orfandad derivado de ola de violencia

La organización Club Rotary Internacional de Culiacán, ofrecerá becas humanitarias a niños y niñas de 6 a 14 años de edad de Sinaloa que hayan quedado en orfandad derivado de la ola de violencia.

Mediante el apoyo “Culiacán te abraza” pretenden prevenir la deserción escolar en estos infantes, proporcionar atención médico y acompañamiento psicológico.

De acuerdo al presidente de Club Rotario Culiacán, Mario Avendaño Castro a casi un año de la crisis de violencia por la pugna del Cártel de Sinaloa, estiman que cerca de 4 mil niños han quedado en situación de orfandad, y de ellos, alrededor de 400 tienen entre 6 y 14 años de edad.

Señalaron que a esto se le suma, la muerte de mil 900 personas a causa de la violencia y 100 agentes.

“Tenemos que levantar nuestra vista, o quizá bajarla, a los niveles más vulnerables de nuestra sociedad... si tenemos casi 2 mil fallecidos, en promedio, estadísticamente, podríamos decir que traemos dos hijos por cada uno de los caídos y eso significa que traemos 4 mil niños en orfandad derivado de esta racha mala que tenemos en la ciudad”, lamentó.

En una primera etapa la organización beneficiará a 50 infantes que serán seleccionados por el nivel de vulnerabilidad y a los cuales se les dará mil 200 dólares anuales, es decir 100 dólares al mes.

Avendaño Castro señaló que con ayuda de las autoridades del Estado han recabado una lista de al menos 200 niños cuyos padres han sido víctimas fatales durante esta crisis.

Los primeros fondos saldrán del sorteo “Semilla de Esperanza”, el cual se realizará el 31 de octubre y que consiste en la venta de boletos desde 10 pesos hasta una planilla de 200 para poder ganar hasta 70 mil pesos, dinero que ya fue donado por siete empresarios.

Avendaño garantizó que Fundación Rotaria Internacional fungirá como auditor externo del sorteo.

Los boletos los podrán adquirir a través de la plataforma fondorotarioculiacan.org.

Los organizadores indicaron que además, cualquier socio rotario del mundo podrá apadrinar a los niños con estas becas y recibir evidencia del impacto de su apoyo.

“Que sea la Fundación Rotary la que funja como auditor externo de este programa para que cada niño sea realmente atendido y que cada padrino conozca la situación y el adelanto que esta criatura ha tenido gracias al apoyo de ese padrino”, apuntó.

“Quizá haya, si así lo autorizan ellos, la posibilidad de que conozcan vía una plataforma al niño y el propio padrino pueda elegir a él o a él, ese es el que yo quiero ayudar”, dijo.