$!Organizaciones acusan simulación en diálogo sobre Ley de Transparencia de Rocha Moya

Organizaciones civiles y representantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción acusaron una simulación por parte del Congreso de Sinaloa durante la mesa de diálogo convocada este martes para discutir propuestas relacionadas con la nueva Ley de Transparencia del Estado impulsada por el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Lucía Irene Mimiaga León, titular del Comité de Participación Ciudadana del SEA, señaló que la convocatoria fue realizada apenas con un día de anticipación y sin especificar que el objetivo real era revisar la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal.







“Fue una invitación que nos hicieron solamente con un día de anticipación. La invitación no señalaba directamente que el motivo era reforzar o mejorar la iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya, simplemente señalaba que era una mesa de diálogo para hablar de propuestas en materia de transparencia”, expuso. La activista indicó que acudieron al encuentro con la intención de solicitar que la propuesta enviada por Rocha Moya fuera desechada para construir una nueva legislación junto con especialistas, organizaciones y diputados. “Nosotros queremos avanzar en la construcción de una iniciativa ciudadana junto con los diputados, pero para poder avanzar es importante que ellos desechen de plano la ley de Rubén Rocha Moya”, expresó.







De acuerdo con Mimiaga León, durante cerca de dos horas insistieron a los legisladores sobre los errores, omisiones y retrocesos que, aseguran, contiene la propuesta, sin obtener una respuesta clara respecto a si el Congreso retiraría la iniciativa. La integrante del SEA relató que fue casi al finalizar la reunión cuando el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, confirmó que el objetivo era escuchar observaciones para mejorar el documento ya presentado por el Ejecutivo y continuar con el proceso legislativo. “Por eso nos levantamos de la mesa porque esto fue prácticamente una simulación. Ellos quieren simular que hubo participación ciudadana para poder votar la ley de Rubén Rocha Moya”, sostuvo. Mimiaga León hizo un llamado a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Teresa Guerra Ochoa, así como al resto de los legisladores, para que desechen la iniciativa y permitan construir una nueva propuesta con participación ciudadana. “Aquí el llamado es para la diputada Tere Guerra y para todos los diputados y diputadas para que desechen esa iniciativa ya y no traten de seguirla defendiendo”, manifestó.





