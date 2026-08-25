Organizaciones civiles piden diálogo con Graciela Domínguez para fortalecer la transparencia

Organizaciones civiles especializadas en transparencia y acceso a la información solicitarán un acercamiento con la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, con el objetivo de impulsar una agenda clara en materia de rendición de cuentas y acceso a los datos públicos.

Desde Iniciativa Sinaloa, su directora Marlene León Fontes dio un voto de confianza a la nueva Gobernadora y destacó la importancia de mantener un diálogo abierto para abordar temas de transparencia y garantizar que la ciudadanía pueda conocer cómo se ejercen los recursos públicos.

León Fontes recordó que meses atrás sostuvo un encuentro con Domínguez Nava, cuando era aspirante a la candidatura de Morena, y aseguró que hubo un buen diálogo, por lo que confió en que ahora, desde el Ejecutivo estatal, la comunicación se mantenga o incluso mejore.

“Todo por la vía institucional, como lo hemos hecho, vamos a enviar oficios, vamos a solicitarle un encuentro para verificar que esa postura que tenía previa antes de ser Gobernadora interina, pues que siga en ese mismo sentido y que se comprometa a impulsar una iniciativa, una ley que fortalezca la ciudadanía en temas de transparencia y que no vaya en detrimento de nuestros derechos”, expresó.

Uno de los principales temas que esperan abordar es la iniciativa de Ley de Transparencia que permanece detenida en el Congreso del Estado.

La organización confía en que la Gobernadora pueda gestionar un espacio para escuchar las propuestas de los colectivos y avanzar en una legislación que responda al interés de la ciudadanía.

“Yo creo que ahorita es ese momento de ver si realmente tiene ese interés con la transparencia, porque ahora en su toma de protesta ya lo dijo, me parece muy interesante que en su discurso ella se comprometió con la transparencia, entonces este año, estos 14 meses que quedan de cara a las elecciones pues nos toca a la ciudadanía exigirle eso, que haya una rendición de cuentas”, enfatizó.

La directora de Iniciativa Sinaloa consideró positivo que, después de varios días de incertidumbre, Sinaloa ya cuente con una persona al frente del Poder Ejecutivo, y llamó a la población a mantenerse atenta a los temas de seguridad, transparencia y acceso a la información pública, así como a exigir respuestas claras a las autoridades.