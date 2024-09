“Tenemos que ser ciudadanos de la resiliencia y aprender a transitar en los escenarios de violencia, miedo y frustración que no debemos normalizar y acostumbrarnos. Quedarnos esperando, siendo espectadores sería un grave error”, leyeron.

Mediante una misiva, las agrupaciones condenaron los hechos violentos registrados en la entidad, principalmente en la zona centro, y señalaron que estos no deben ser normalizados ni por la sociedad ni por las autoridades.

Enlistaron algunas peticiones y exhortos a las autoridades del estado en materia de seguridad y prevención del delito. Entre estas figuran el fortalecimiento comunitario, institucional, la prevención situacional, o la educación y cultura de paz.

Además del regreso a las clases presenciales, requirieron una mesa de diálogo entre la ciudadanía y autoridades, con la cual puedan darle seguimiento a los avances para lograr una reestructuración del tejido social, a fin de disminuir la incidencia delictiva a corto, mediano y largo plazo.

Por otro lado, lanzaron un llamado par que estos temas sean considerados en la elaboración de los proyectos de presupuestos del Estado, ya que indicaron que en 2024 solo se destinó el 5 por ciento del recurso total a la seguridad pública.

“Este, a su vez, es un llamado a las y los culiacanenses a despertar y emprender un camino que nos lleve a ese Culiacán que queremos. Hoy, con la fuerza de nuestra opinión, alzamos la voz para decir que no queremos más violencia. Porque de aquí somos, aquí estamos y aquí nos queremos quedar”, sentencia el desplegado.

Entre los participantes, se posicionó la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, quien afirmó que la población culiacanense se encuentra harta de estar a expensas de este tipo de eventos violentos.

“No somos cobardes, simplemente estamos temerosos, y con la construcción de la paz vamos a hacer que este grupo que ahorita se ve poco, lo vamos a impregnar para que después inundemos las calles queriendo construir la paz.

“Están la cuestión educativa, la cuestión de padres de familia, hay que intervenir nosotros como sociedad, yo les pido que no seamos indiferentes. Adentro de tu casa no va a pasar nada, literal, no va a pasar nada ni para bien ni para mal”, apuntó Reyes Zazueta.

Entras organizaciones representadas estuvieron Unión Nacional de Padres de Familia, Construyendo Espacios para la Paz, Culiacán Participa, Sinaloa Incuyente A.C, Suma IAP, Coalición Mexicana LGBTTIQ+, Sucede A.C, Jardín Botánico de Culiacán, Huellita de la calle, Culiacán Valiente, Club Rotary de Culiacán, Asociación de Cerveceros de Sinaloa, Consejo Ciudadano de Ecología, Club de Leones Culiacán Tres Ríos, Súmate A.C, Investigadores SIN violencia y narcotráfico, Colegio de Médicos de Sinaloa, Colegio de Economistas del Estado, Clan Taniyama, Coordinadora Ciudadana, o El arte es la cura.