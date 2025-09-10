$!Organizadores de la Marcha por la Paz de Culiacán buscarán ser atendidos por la Presidenta Sheinbaum

Las y los organizadores de la Marcha por la Paz en Culiacán se encuentran en la Ciudad de México para buscar reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y exigirle estrategias urgentes para contener la crisis de seguridad.

La comitiva de sociedad civil realizó una conferencia de prensa en conjunto con la Senadora panista María Lilly del Carmen Téllez García.

En su intervención Martha Reyes Zazueta, presidente de Coparmex en Sinaloa, criticó al Gobernador Rubén Rocha Moya por su reacción a la Marcha por la Paz en la que participaron miles de ciudadanos en Culiacán el pasado domingo 7 de septiembre.

“Nos felicitó y no era para felicitarnos, era para reconocer que la ciudadanía estaba exigiendo la paz. Hoy levantamos la voz a nombre de miles de familias que viven entre la esperanza y el miedo”, dijo.

“En Sinaloa la violencia no es una estadística fría, es la ausencia de un hijo que no regresó, es el negocio que tuvo que cerrar por extorsión, es el empleo que se perdió porque la inseguridad no permitió crecer”.

Por su parte María Isabel Cruz Bernal, lideresa del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras, reclamó la falta de acción de la autoridad para la localización con vida de las víctimas.

“Estoy aquí precisamente levantando la voz, estoy aquí precisamente levantando la voz por las cientos de madres que están teniendo un familiar desaparecido en un año de guerra, en el que nadie puede poner orden, donde nosotros tenemos que salir a buscarlos al campo y rascar la tierra para encontrarlos porque no tenemos un gobierno que nos ayude”, mencionó.

“No tenemos un gobierno que pare tanta violencia, y el más grande de los crímenes es precisamente la desaparición de las personas, porque hayan hecho lo que hayan hecho merecen ser buscados”.

El activista y empresario sinaloense, Miguel Taniyama, expuso que las autoridades han realizado pactos con el crimen organizado.