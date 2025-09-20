$!Organizan colecta de insumos de gestión menstrual para víctimas de violencia de la sierra de Concordia

Activistas del grupo Menstruarte llevarán a cabo una colecta de insumos de gestión menstrual y medicamento ginecológico en beneficio de mujeres que habitan en la sierra de Concordia, ante la falta de recursos y la situación de violencia desde que estalló la crisis de seguridad hace un año.

En cooperación de otras colectivas de Sinaloa, el grupo de Menstruarte busca trasladarse hacia la zona serrana del municipio sur del estado para repartir hasta 200 kits de gestión menstrual, entre los días 26 y 27 de septiembre de este año.

Entre los productos solicitados están papeles de baño, toallas femeninas, medicamento para cólicos y jabón neutro.