$!Organizan colecta de insumos de gestión menstrual para víctimas de violencia de la sierra de Concordia

Activistas del grupo Menstruarte llevarán a cabo una colecta de insumos de gestión menstrual y medicamento ginecológico en beneficio de mujeres que habitan en la sierra de Concordia, ante la falta de recursos y la situación de violencia desde que estalló la crisis de seguridad hace un año.
En cooperación de otras colectivas de Sinaloa, el grupo de Menstruarte busca trasladarse hacia la zona serrana del municipio sur del estado para repartir hasta 200 kits de gestión menstrual, entre los días 26 y 27 de septiembre de este año.
Entre los productos solicitados están papeles de baño, toallas femeninas, medicamento para cólicos y jabón neutro.
Los puntos de colecta serán del lunes 22 de septiembre al viernes 25 de septiembre en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como en la Facultad de artes visuales y la Unidad Académica de criminalística y ciencias forenses, al igual que en la Facultad de Medicina y de Universidad Tecnológica de Culiacán.
También se llevará a cabo éste domingo 21 de septiembre en el Parque Las Riberas durante el bazar Todo Chilo, de 15:00 hasta las 18:00 horas.
“La pobreza menstrual se ha vuelto una problemática alarmante y real en la sierra de concordia ya que las personas menstruantes además de vivir desplazamientos forzados, miedo y angustia, experimentan una lucha silenciosa por la escasez de productos y servicios para gestionar su menstruación de forma digna”, expresó el colectivo en su invitación.