$!Organizan ‘Fan Fest’ en Culiacán para apoyar a México ante Inglaterra

Con dos pantallas gigantes, música en vivo y un operativo especial de seguridad, este domingo Culiacán tendrá un “Fan Fest” ciudadano para seguir el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.
La convocatoria fue impulsada a través de redes sociales por el promotor Lalo Escalante, quien informó que, tras gestionar los permisos y protocolos necesarios con Gobierno del Estado, el evento se realizará en el monumento a Cuauhtémoc, conocido popularmente como “La Canasta”.
El Fan Fest iniciará a las 15:00 horas y el partido comenzará a las 17:00.
Además de la transmisión en dos pantallas gigantes, anunciaron la participación del Grupo Rebeldía, así como presentaciones de banda, norteño, mariachi y DJ al concluir el encuentro.
Este tipo de eventos, comunes durante las Copas del Mundo, reúnen a los aficionados en espacios públicos para ver los partidos en pantallas gigantes y compartir el ambiente mundialista.
La convocatoria surge luego de que, tras el triunfo de México sobre Ecuador en la ronda anterior, decenas de aficionados se congregaran espontáneamente en “La Canasta” para celebrar. En esta ocasión, los organizadores invitaron a reunirse nuevamente, sin importar el resultado frente a Inglaterra.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que desplegará un operativo coordinado con corporaciones estatales, municipales, Protección Civil y cuerpos de auxilio en La Canasta y el sector de El Queso, en Valle Alto.
El dispositivo contempla control vehicular, vigilancia y puntos de atención para emergencias antes, durante y después del partido.
Las autoridades también llamaron a la ciudadanía a evitar botellas de vidrio y objetos peligrosos, respetar los monumentos y celebrar de forma responsable.