$!Organizan ‘Fan Fest’ en Culiacán para apoyar a México ante Inglaterra

Con dos pantallas gigantes, música en vivo y un operativo especial de seguridad, este domingo Culiacán tendrá un “Fan Fest” ciudadano para seguir el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

La convocatoria fue impulsada a través de redes sociales por el promotor Lalo Escalante, quien informó que, tras gestionar los permisos y protocolos necesarios con Gobierno del Estado, el evento se realizará en el monumento a Cuauhtémoc, conocido popularmente como “La Canasta”.

El Fan Fest iniciará a las 15:00 horas y el partido comenzará a las 17:00.

Además de la transmisión en dos pantallas gigantes, anunciaron la participación del Grupo Rebeldía, así como presentaciones de banda, norteño, mariachi y DJ al concluir el encuentro.