$!Organizan misa en plazuela de Aguaruto por desaparición de su síndico

Familiares de José Ramiro García Oceguera, síndico de Aguaruto organizaron una misa en la plazuela de la comunidad tras su privación ilegal de la libertad este domingo.

La ceremonia se realizó a las 18:00 horas de este lunes en la cancha de futbol, donde fue instalado un templete con imágenes religiosas, veladoras y un coro que acompañó las oraciones.

Cientos de habitantes acudieron a la misa celebrada en este espacio público, donde se unieron en oración por el síndico desaparecido.

El domingo 31 de agosto José Ramiro García Oceguera fue privado de su libertad mientras se encontraba en un negocio de cocos, según confirmó el Ayuntamiento de Culiacán.