$!Organizan misa en plazuela de Aguaruto por desaparición de su síndico

Familiares de José Ramiro García Oceguera, síndico de Aguaruto organizaron una misa en la plazuela de la comunidad tras su privación ilegal de la libertad este domingo.
La ceremonia se realizó a las 18:00 horas de este lunes en la cancha de futbol, donde fue instalado un templete con imágenes religiosas, veladoras y un coro que acompañó las oraciones.
Cientos de habitantes acudieron a la misa celebrada en este espacio público, donde se unieron en oración por el síndico desaparecido.
El domingo 31 de agosto José Ramiro García Oceguera fue privado de su libertad mientras se encontraba en un negocio de cocos, según confirmó el Ayuntamiento de Culiacán.
Además, el Gobierno Municipal aseguró que tras el reporte del hecho, el Grupo Interinstitucional habría desplegado un operativo de búsqueda del servidor público.
La misa fue celebrada por el padre José Alejandro Aldama Rodríguez quien pidió por García Oceguera, por todos los desaparecidos y por la paz en el estado.
“Te hemos pedido señor de manera particular por José García Oceguera por todos aquellos desaparecidos, Iván Alfonso Gutiérrez Nieblas. Por todos aquellos que están fuera de su hogar, por las familias afligidas quienes han perdido la paz y de todos los que han muerto en tu misericordia”, expresó.
“Nos falta la paz, sentimos que algo muy importante nos hace falta y mucha gente la ha pasado mal, señor. Hay familias que no están completas, falta alguien en la casa por eso señor en esta misa pedimos por quienes no están para que puedan regresar a casa sanos y salvos”.