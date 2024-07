También 46 por cuestionamientos al Control Interno, 210 denuncias por omisión y/o presentación extemporánea.

De denuncias de carácter correctivo, 192 por informes de presunta responsabilidad administrativa y otras 190 por procedimientos de responsabilidad administrativa admitidas.

“Durante nuestro periodo del 15 de octubre de 2021, con corte de julio de este año, hemos recibido un total 800 denuncias en esos casi tres años, no por faltas graves. O sea, recibimos de todo tipo de faltas y que se van investigando y después se está deslindando si no es no grave o es grave”, mencionó.

María Esther mencionó que recibieron dos denuncias graves por cohecho y por desempeño irregular en la función pública, que ambas problemáticas fueron enviadas para su resolución al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, respectivamente.

“También recibimos denuncias por faltas graves, que están el desvío de recursos, el abuso de autoridad, el cohecho; podemos recibirlas, solamente investigamos y calificamos la falta”.

“La mayor parte son no graves, solamente en estos casi tres años, se han calificado dos faltas como graves, se han turnado al Tribunal de Justicia Administrativa y también, se le ha dado vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, dijo.

Por último, la titular del OIC añadió que se está avanzando para que día con día se creen distintos mecanismos para que vayan disminuyendo las denuncias.

“Vamos avanzando, ya hay código de conducta en el OIC de Culiacán. De igual manera, en el tema específico de los códigos de ética, tenemos ahorita instalados casi el 100 por ciento de los comité de ética de prevención de conflicto de interés”.

“Eso nos va ayudar a que día con día, disminuya el número de denuncias que presenta un ciudadano o una autoridad, un particular por alguna falta administrativa que se esté cometiendo”, añadió Bazúa Ramírez.