Orquesta Sinfónica de Sinaloa dedica minuto de silencio a víctimas del terremoto en Venezuela

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA) rindió homenaje a las víctimas del terremoto que devastó el norte de Venezuela al guardar un minuto de silencio antes del inicio del concierto Star Fest Sinfónico, realizado en el Teatro Pablo de Villavicencio.

Previo al arranque del espectáculo, dedicado a interpretar temas de la saga Star Wars, se pidió al público ponerse de pie para recordar a las personas que perdieron la vida en la tragedia ocurrida esta semana en el país sudamericano.

El gesto fue acompañado por el respetuoso silencio de los asistentes, quienes se sumaron al homenaje antes de que la orquesta iniciara el programa musical bajo la dirección del violinista y director Alexandre Da Costa.

El homenaje se realizó mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, donde dos terremotos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron la zona norte del país el pasado 24 de junio, provocando el colapso de cientos de edificios, principalmente en los estados de La Guaira y en áreas de Caracas.

De acuerdo con los reportes más recientes, el saldo del desastre supera las mil 400 personas fallecidas, además de miles de heridos y decenas de miles de personas reportadas como desaparecidas, mientras brigadas nacionales e internacionales mantienen las labores de rescate entre los escombros.

El concierto Star Fest Sinfónico continuó posteriormente con un repertorio inspirado en la música de la icónica franquicia cinematográfica, luego del homenaje dedicado a las víctimas de una de las peores tragedias naturales registradas en América Latina en los últimos años.