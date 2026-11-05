$!Óscar dona sus órganos y da esperanza de vida a otras personas en Culiacán

CULIACÁN._ Entre aplausos del personal de salud, Óscar, de 46 años, se convirtió en héroe al donar sus órganos y dar esperanza de vida a otras personas en el Hospital Regional “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega” en Culiacán.
El pasillo del hospital del ISSSTE se llenó de aplausos para honrar su último acto de generosidad, acompañado por su familia, informó la Secretaría de Salud de Sinaloa.
Su esposa lo despidió como un superhéroe.
“Mi esposo hoy se va a convertir en un héroe porque va a salvar muchas vidas. Él siempre fue una persona muy generosa y este acto que está haciendo es una muestra de que lo fue hasta el último momento. Queremos recordarlo siempre como el superhéroe que es”, expresó.
La Secretaria de Salud del Estado señaló que, para su familia, la donación representa que una parte de Óscar siga viviendo en otras personas que esperan una segunda oportunidad.
Con este acto, Óscar dejó un legado de amor, solidaridad y generosidad, destacó la dependencia.