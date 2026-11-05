$!Óscar dona sus órganos y da esperanza de vida a otras personas en Culiacán

CULIACÁN._ Entre aplausos del personal de salud, Óscar, de 46 años, se convirtió en héroe al donar sus órganos y dar esperanza de vida a otras personas en el Hospital Regional “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega” en Culiacán.

El pasillo del hospital del ISSSTE se llenó de aplausos para honrar su último acto de generosidad, acompañado por su familia, informó la Secretaría de Salud de Sinaloa.