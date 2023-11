CULIACÁN._ Oscar Luis Urtusuastegui Valenzuela, jefe de carrera de la Licenciatura de Gastronomía, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, participó en la segunda edición del festival ‘El Pan y sus Antojos’ haciendo lo que más le gusta: transmitir su pasión por la cocina.

La mañana del jueves, el docente impartió el taller ‘Análisis sensorial de productos panificables según su porcentaje de hidratación y agente leudable’ que tuvo lugar en la Torre Académica de la UAS.

Al finalizar su participación, en conversación con Noroeste, el chef descubrió que su sentido de vida es la docencia, por lo que busca aprender algo nuevo cada día para la formación académica de sus alumnos.

“Siento que no sé mi misión de vida, que no lo tenía muy claro a lo mejor, yo siento que, de momento, es educar, es transmitir el conocimiento, es algo que me llena y que me gustaría seguir haciendo hasta que Dios me lo permita”, expresó Oscar.

Sin embargo, esto no siempre fue así, pues se imaginaba cómo un hombre de ciencia.